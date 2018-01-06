2018年1-6月哈萨克斯通货膨胀率为2.6％

哈通社/阿斯塔纳/7月2日-据国家经济部统计委员会消息，2018年前6个月，哈萨克斯通货膨胀率为2.6％。

年初至今，全国食品价格上涨幅度为2.9%，非食品商品为2.5%，而有偿服务业的价格上涨为2.4%。



统计数据显示，1-6月间我国白菜价格上涨49.1%、甜椒价格上涨22.5%、甜菜价格上涨18.3%、胡萝卜价格上涨16.4%、糖价上涨11.9%、新鲜水果上涨9.6%、土豆价格上涨7.6%、奶酪价格上涨5.5%、灌装牛奶上涨6.2%、咖啡价格上涨5.2%、黄油和酸奶价格上涨4.1%、肉类产品上涨3.7%、马肉上涨3.5%、牛肉和羊肉价格上涨3.4%、牛初乳价格上涨3.3%、洋葱价格上涨3.2%、猪肉价格上涨2.9%。



同时，黄瓜、西红柿、荞麦、大蒜、鸡蛋、家禽肉和红茶价格分别下降 41.1％、24.2％、19％、18.4％、10.6％、1.9％和1.5％。



油价方面，柴油和桶装液化天然气价格分别上涨7.5%和4.2%、汽油价格下降1.3%。



此外，机票价格上涨15.6%，长途火车票价格上涨3.6%、国内长途客车票价上涨4.9%。



【编译：达娜】