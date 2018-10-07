2018年全球10大污染城市印度占7个

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据中新网消息，美媒5日援引空气质量监测网站AirVisual的一份最新报告称，2018年，全球空气污染最严重的10个城市中，有7个都在印度。此前空气污染十分严重的中国则在2018年得到明显改善。

美国有线电视新闻网(CNN)5日报道称，AirVisual数据显示，印度首都新德里郊区的古鲁格拉姆市是整个2018年世界上空气污染最严重的城市，而印度也成为了平均空气质量最差的国家，空气质量指数(AQI)为135.8，几乎是美国环境保护局认定"健康水平"的三倍。

CNN说，空气污染问题在南亚尤其突出，世界上空气污染最严重的城市前20名中，有18个城市都来自南亚的印度、巴基斯坦或孟加拉国。报道还称，虽然南亚的空气污染问题尤为突出，但该现象已成为全球性问题。在此次报告中测量的全球3000个城市中，64%的城市空气质量指数都超过了世界卫生组织的规定值。

但CNN也表示，在此次报告中，中国成为了一个亮点。曾经作为空气污染问题典型的中国，从2017年到2018年，中国城市的污染物平均浓度下降了12%，北京更是在协同努力下，掉出了污染最严重城市排名的前百名。

报道称，空气质量指数主要以PM2.5细颗粒物浓度作为判断标准。PM2.5包括硫酸盐、硝酸盐、黑碳等污染物，这些污染物可以潜入肺部及心血管系统等，导致肺病、心脏病，并损害人体的认知及免疫功能。

国际非政府环保组织"绿色和平"执行董事称，"空气污染偷走了我们的生活和未来，它不仅对我们的健康带来重大危害，造成人的生命损失，还造成全球损失2250亿美元的劳动力成本，以及数万亿美元的医疗成本。"