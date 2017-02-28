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    19:06, 28 二月 2017 | GMT +6

    上合组织成员国国防部代表讨论2018-2019年合作计划草案

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    哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，上合组织成员国国防部代表28日在阿拉木图商讨2018-2019年合作计划草案及一系列其他重要问题。

    消息称，与会各方还"讨论了2018-2019年合作计划草案及上合组织框架内其他紧迫合作问题"。

     

     

    标签:
    阿拉木图 上海合作组织 黄金储备
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