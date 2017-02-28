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19:06, 28 二月 2017 | GMT +6
上合组织成员国国防部代表讨论2018-2019年合作计划草案
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哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，上合组织成员国国防部代表28日在阿拉木图商讨2018-2019年合作计划草案及一系列其他重要问题。
消息称，与会各方还"讨论了2018-2019年合作计划草案及上合组织框架内其他紧迫合作问题"。
标签:
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