上合组织成员国国防部代表讨论2018-2019年合作计划草案

哈通社阿斯塔纳--据国防部消息，上合组织成员国国防部代表28日在阿拉木图商讨2018-2019年合作计划草案及一系列其他重要问题。

消息称，与会各方还"讨论了2018-2019年合作计划草案及上合组织框架内其他紧迫合作问题"。