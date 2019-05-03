经合组织：2018年全球外国直接投资大幅下降27%

哈通社/努尔-苏丹/5月3日 —— 经济合作与发展组织（OECD）日前发布报告称，2018年全球外国直接投资（FDI）总规模为1.097万亿美元，同比大幅下降27%。外国直接投资大幅下滑的主要原因是美国实行税制改革，导致美国公司从设在国外的子公司大量抽回资金，造成2018年全球外国直接投资继2017年下跌16%之后再度出现大幅下滑。

报告称，2018年，流入经合组织国家的外国直接投资同比下降23%（为6250亿美元），主要目的国为爱尔兰和瑞士。外国直接投资增长的国家包括西班牙、比利时、澳大利亚、荷兰和加拿大。欧盟外国直接投资同比下降20%。G20国家外国直接投资同比下降2%，但非经合组织成员的G20国家外国直接投资增长8%，主要流入中国和印度。俄罗斯、巴西等新兴经济体国家外国直接投资均有所下降。

2018年外国直接投资的主要来源国包括日本（1430亿美元）、中国（960亿美元）和法国（930亿美元）。外国直接投资的主要目的国是美国（2700亿美元）、中国（2030亿美元）、荷兰（700亿美元）、英国（640亿美元）和巴西（610亿美元）。俄罗斯外国直接投资减少一半，从2017年的260亿美元降至130亿美元，俄罗斯对外投资则从340亿美元增至360亿美元。