2018年全球战略并购交易额达3.4万亿美元

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 贝恩公司日前发布的《2018全球并购市场年度报告》显示，2018年全球战略并购交易金额为3.4万亿美元，较2017年的2.9万亿美元企稳反弹，接近历史最高点。

报告指出，范围交易（以帮助收购方获取新能力或开放新产品及服务为目的）数量在2018年首次超过规模交易（以帮助收购方扩大规模或产生成本协同效应为目的）数量。在交易额超过10亿美元的战略交易中，范围交易数量占51%，成为过去十年来并购市场最大的变化之一。

"过去3年，范围交易的强劲增长对全球并购市场有着深远意义。"贝恩公司全球合伙人、亚太区兼并购业务主席梁霭中表示，"这是一个信号，企业管理者在看待企业未来增长的来源和价值这个问题上，想法发生了重大改变。我们预计范围交易将继续保持增长"。

在范围交易中，以收购新能力为目的的交易数量飞速增长。2018年，在交易额超过10亿美元的战略交易中，能力并购占15%，这在2015年仅占2%。企业风险投资自2013年以来增长了4倍，证明在小型交易方面这一趋势更为明显。



【编译：木合塔尔·木拉提】