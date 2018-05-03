哈萨克斯坦2018年年通货膨胀率为5.3%

哈通社/阿斯塔纳/1月3日-据国家经济部统计委员会消息，2018年，哈萨克斯坦年通货膨胀率为5.3％。

数据显示，2018年全国食品价格上涨幅度为5.1%，非食品商品为6.4%，而有偿服务业的价格上涨为4.5%。



统计数据显示，相比2017年，2018年1-12月间我国卷心菜价格上涨31%、砂糖价格上涨20.9%、奶酪价格上涨11.9%、禽肉价格上涨10.4%、灌装牛奶价格上涨10.3%、黄油价格上涨10.1%、马肉价格上涨9.6%、新鲜牛奶价格上涨7.8%、葵花油价格上涨7.4%、香肠制品价格上涨7.2%、酸奶制品价格上涨7%、肉类价格上涨6.9%、猪肉和牛肉价格上涨6.7%、甜品价格上涨6.6%，而土豆价格下降26.7%、荞麦价格下降21.6%、洋葱价格下降18.4%、胡萝卜价格下降16.3%。



此外，汽车价格上涨8.5%、建筑材料价格上涨8.1%、医药产品、服装和鞋类、生活用品价格上涨7.8%、办公用品价格上涨5.9%、家具和家用品价格上涨5.4%



油价方面，柴油和桶装液化天然气价格分别上涨29.6%和6%，而汽油价格下降2.8%。



同时，机票价格上涨16.4%，长途火车票价格上涨12.2%、国内长途客车票价上涨7.9%。



【编译：达娜】