2018年5月份哈萨克斯坦失业率为4.9%

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 据国家经济部消息，2018年5月，哈萨克斯坦失业率为4.9%。

数据显示，截止6月底，在就业中心登记注册的失业人员数量为15.34万人， 失业人口占国内经济活动人口的1.7%。

【编译：小穆】