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    09:28, 13 六月 2018 | GMT +6

    2018年5月份哈萨克斯坦失业率为4.9%

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    哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 据国家经济部消息，2018年5月，哈萨克斯坦失业率为4.9%。

    数据显示，截止6月底，在就业中心登记注册的失业人员数量为15.34万人， 失业人口占国内经济活动人口的1.7%。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 黄金储备 失业人口
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