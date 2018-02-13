阿克托别州2018年将吸引外来投资5020亿坚戈

哈通社/阿克托别/2月13日 - 阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫日前召开全州会议，传达了上周纳扎尔巴耶夫总统在尤其主持的政府扩大会议上下达的各项工作任务。

阿克托别州各级政府、大型企业和机构、农业机构负责人和社会团体领袖等出席会议。



会上，萨帕尔巴耶夫强调指出，确保经济持续稳定增长是阿克托别州今年重要的人物之一。2018年，阿克托别州GDP增速必须维持在5%以上。



阿克托别州经济和财政规划管理局负责人沃勒扎斯•司马古洛夫表示，根据预计2018年该州工业产值将为2万亿坚戈，较2017年高出4480亿坚戈。此外，根据预计，加工工业产值有望从5260亿增长至8400亿坚戈。





据其介绍，加工工业在全州工业占比中的份额从26%（2015年）增长至44%（2017年）。这一增长显示了阿克托别州正在实现经济多元化并逐步摆脱对资源出口型经济模式的依赖。



"不过，采矿业和石油-天然气综合体仍然具有重要的战略性地位。" 司马古洛夫说。



据悉，阿克托别州正在持续落实工业技术现代化进程，今年将有25个企业实施数字化工程，预计将耗资380亿坚戈。与此同时，阿斯塔纳世博会期间展示的18项新技术将落户阿克托别。





根据初步预计，今年该州经济将吸引外来投资达5020亿坚戈。这一数据较去年增加654亿坚戈。



该州州长萨帕尔巴耶夫强调，数字化进程受到了纳扎尔巴耶夫总统的高度关注，这一进程需在经济相关的各领域得到妥善全面的落实。



【编译：木合塔尔·木拉提】