萨哈迪耶夫： 2018年起每年必须新建学校50所

哈通社阿斯塔纳9月27日电 2018年开始在哈萨克斯坦每年需要新建立 50所学校。哈萨克斯坦教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫27日在政府会议期间发表了上述意见。

萨哈迪耶夫称："根据2015年10月1日的统计数据显示，全国有156所学校废旧不堪，处于危险状态 ，这些学校大部分位于阿拉木图州和南哈萨克斯坦州内，准备在2018年年底彻底拆除。我们在2015年新建立了6所学校，今年新建51所学校，而在2017年这个数字有望达到99所学校。随着我国城市化进程的快速发展，需要接受教育的人数也在快速增长，所以未来在中小城市里需要建立更多的新学校。"



萨哈迪耶夫表示，政府对当前国内需要建立新学校的城镇地区进行了统计，从2018年开始每年需要新建立50所新学校才能满足需求。



萨哈迪耶夫强调："教育部每个月会对预算的执行进行监督检查。今年8月份检查结果显示，因为当地执行部门对相关文件和法律程序的拖延，总计30亿坚戈财政预算拨款的使用不到位。阿斯塔纳市、阿拉木图市、东哈州、南哈州和卡拉甘达州均存在拨款使用不到位的情况。"（编辑：木合塔尔·木拉提）