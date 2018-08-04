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18:29, 12 9月 2018 | GMT +6
2018年8月份哈萨克斯坦失业率为4.9%
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哈通社/阿斯塔纳/8月12日 -- 据国家经济部消息，2018年8月，哈萨克斯坦失业率为4.9%。
数据显示，截止8月底，在就业中心登记注册的失业人员数量为15.19万人， 失业人口占国内经济活动人口的1.7%。
【编译：小穆】
标签:
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