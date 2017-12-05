印度计划2018年登月 预算仅930万美元

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 印度计划在2018年实现自己的首次登月计划。

作为印度月球任务的一部分，印度空间研究组织（ISRO）将把印度第一辆月球车送上月球表面。ISRO目前的目标是在2018年3月份实现登陆月球。



这个计划被称为月船2号任务，在月船1号任务时，ISRO将月船1号飞船送入月球轨道，并且在月球表面的一个陨石坑内探测到"岩浆水"。但是不幸的是，这颗探测器在2008年闯入月球从轨道中消失，直到美国宇航局在2016年发现了它漂浮的身影。而即将发射的月船2号肩负着更多的科学目的，而且有希望获得更加精准的月球表面景象。

这次发射将包含三艘无人飞船和车辆：一艘将在月球表面上空盘旋轨道飞船，一辆月球车和一艘负责把月球车安全送到月球表面的着陆飞船。据ISRO称，月球车实现软着陆之后将开始探索月球的地壳和地幔，轨道飞行器将同时创建一张精准的月球表面三维地图。这次软着陆也是印度的首次尝试。

据《自然》杂志报道，ISRO将依靠精打细算的930万美元完成这个野心勃勃的项目（相比之下，阿波罗17次任务耗费的资金相当于现在的2000多亿美元）。这就会让这个非常有希望成功的印度月球项目变得令人钦佩。ISRO也在进行着其它的项目，比如说致力于研究太阳的Aditya项目，还有计划改善科学家对宇宙辐射认知的5年卫星项目XpoSat。

幸运的是，这个即将到来的印度月球发射任务将在14天内准备完毕。印度的这个月球任务也是一个积极的信号，代表着越来越多的国家正投身于太空探索事业，并且不断的提高着我们对宇宙的了解和宇宙旅行的能力。

【编辑：木合塔尔·木拉提】