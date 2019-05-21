2018年我国预算资金使用率达99.99%

哈通社/努尔-苏丹/5月21日-2018年，哈萨克斯坦预算资金净使用率达99.99%。

哈萨克斯坦政府第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫21日在对参议院（议会上院）就2018年国家预算执行情况所做的报告中作出上述表述。



他指出，去年，哈萨克斯坦国家预算支出总额达9.637万亿坚戈，以用于12个国家规划、36个战略方向和328个预算方案的实施。此外还有188亿坚戈为未使用预算资金，其中包括政府储备金170亿坚戈，以及节省资金3亿坚戈。根据哈萨克斯坦预算法典规定，政府储备金和节省资金将不被视为未使用资金。



此外，斯玛伊洛夫指出，由于合同条款的变动以及工期延误等原因，实际未使用预算资金额达15亿坚戈。其中3.096亿坚戈属于国防和航空航天工业部、2.549亿坚戈属于教育和科学部、2.135亿坚戈属于国防部、1.597亿坚戈属于农业部，其余1.49亿坚戈属于中央银行。



他还表示，2018年， 2.6万亿坚戈被用于12个国家规划的实施，这些资金来自不同的融资渠道。同时，预算委员会在对政府提交的报告中指出了在制定国家规划时出现的不足。为此，政府将负责监督工作，在进一步完善国家规划体系时将这些因素考虑在内。



【编译：达娜】