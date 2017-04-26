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    17:21, 26 四月 2017 | GMT +6

    惠誉预测2018年我国GDP增速为3%

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据国际文传电讯社消息，国际评级机构惠誉预测2018年哈萨克斯坦经济增速可达3%。

    惠普表示，这一预测的根据主要基于石油价格和产量增长。

    此前，惠誉预测2017年哈GDP增速为2.2%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    经济 黄金储备
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