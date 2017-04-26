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17:21, 26 四月 2017 | GMT +6
惠誉预测2018年我国GDP增速为3%
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哈通社阿斯塔纳 -- 据国际文传电讯社消息，国际评级机构惠誉预测2018年哈萨克斯坦经济增速可达3%。
惠普表示，这一预测的根据主要基于石油价格和产量增长。
此前，惠誉预测2017年哈GDP增速为2.2%。
【编译：木合塔尔·木拉提】
标签:
经济
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