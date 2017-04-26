惠誉预测2018年我国GDP增速为3%

哈通社阿斯塔纳 -- 据国际文传电讯社消息，国际评级机构惠誉预测2018年哈萨克斯坦经济增速可达3%。

惠普表示，这一预测的根据主要基于石油价格和产量增长。

此前，惠誉预测2017年哈GDP增速为2.2%。



【编译：木合塔尔·木拉提】