2018年一季度中国GDP增6.8%

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 据中新社消息，中国官方17日公布，2018年一季度中国国内生产总值(GDP)约为19.88万亿元(人民币，下同)，同比增长6.8%，与2017年四季度持平。

这一增速高于中国官方设定的6.5%左右全年经济增长目标。国家统计局新闻发言人邢志宏当日在北京透露，初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。

分产业看，第一产业增加值8904亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值77451亿元，增长6.3%；第三产业增加值112428亿元，增长7.5%。



一季度，中国工业生产总体稳定。全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，与上年同期持平。

民间投资增速加快。一季度，全国固定资产投资同比增长7.5%，比上年同期回落1.7个百分点。其中，民间投资增长8.9%，比上年同期加快1.2个百分点。

房地产投资亦有所加快。一季度，全国房地产开发投资21291亿元，同比增长10.4%，增速比1至2月份加快0.5个百分点，比上年同期加快1.3个百分点。

市场销售持续活跃。一季度，社会消费品零售总额90275亿元，同比增长9.8%，增速比1至2月份加快0.1个百分点，比上年同期回落0.2个百分点。

就业形势总体稳定。1至3月份，全国城镇调查失业率分别为5.0%、5.0%和5.1%，分别比上年同月下降0.2、0.4和0.1个百分点。

居民收入稳步增长。一季度，全国居民人均可支配收入7815元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。

邢志宏表示，总的来看，一季度国民经济延续稳中有进、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件不断积累增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础。