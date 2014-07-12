所有外国球迷将可免签赴俄罗斯观看2018年世界杯

哈通社阿斯塔纳电，据人民网援引俄媒报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在举办2018年足球世界杯期间，将对所有球迷实行免签制度。普京还表示，俄罗斯联邦法已经写入一项专门的优惠签证制度，对帮助筹备2018年世界杯的外国人提供免签。在2018年足球世界杯前夕及整个世界杯期间，除参加世界杯的运动员、裁判和教练外，所有球迷均可以免签入境俄罗斯看球，而世界杯历史上尚无这样的先例。

据悉，普京打算去巴西观看本届世界杯决赛并在那里接过主办2018年足球世界杯的接力棒。普京承诺俄罗斯将做好一切准备，让2018年的世界杯成为一个令世人难忘的足球节日，并让世界感受俄罗斯人真正的好客。他祝愿巴西世界杯比赛获得圆满成功，并认为巴西世界杯会在足球史上留下辉煌的一页。 普京尽管肯定了俄罗斯足球运动员的努力，但对俄罗斯国家队未能在小组出线表示遗憾。 2018年足球世界杯将于6月8日至7月8日在俄罗斯的莫斯科、圣彼得堡、喀山、索契、伏尔加格勒、加里宁格勒、叶卡捷琳堡、萨兰斯克、萨马拉、下诺夫哥罗德和顿河罗斯托夫等地举行。