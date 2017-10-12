经合组织：2018全球经济保持强劲增长

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 经济合作与发展组织9日公布的一项先行指标显示，进入2018年，全球经济将继续保持强劲增长，但英国和俄罗斯可能落后。

据美国《华尔街日报》网站10月9日报道，总部位于巴黎的这一机构以8月份数据为基础预测未来经济活动。这一指标还表明，中国、意大利、巴西的经济将加速增长，而美国、整个欧元区及日本最近几个月来的强劲增长势头将延续下去。

今年二季度，二十国集团的经济总产出较2016年同期增长3.6%，这是自2015年一季度以来最强劲的增长。

在发达经济体中，经济增长也变得更为平衡，美国和欧元区的增速接近，日本尽管仍然落后，但差距正在缩小。

经合组织的先行指标表明，明年头几个月全球经济将继续以更快速和更平衡的状态增长。这些指标旨在为经济活动扩张与收缩之间的拐点提供早期信号。该先行指标以能预测未来经济活动走向的多个数据系列为基础，它们所预示的经济活动变化通常会在6至9个月后显现出来。

不过，这些先行指标表明，英国和俄罗斯可能落后。在经济发达的七国集团中，今年上半年英国的经济增速最低，而且这一状况可能持续下去。究其原因，经济学家们指出，一是在2016年6月英国公投决定脱离欧盟后，英镑大幅贬值，通货膨胀率大幅上升；二是英国与其主要贸易伙伴的关系存在高度的不确定性。

8月份，经合组织涵盖35个成员国的综合先行指标读数稳定在100.1。高于100表明经济增速将高于平常。

【编辑：木合塔尔·木拉提】