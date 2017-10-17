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    13:41, 17 10月 2017 | GMT +6

    维珍银河：2018年实现太空旅游

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    哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 据国外媒体报道，近日，英国维珍银河公司（Virgin Galactic）首席执行官理查德･布兰森在芬兰赫尔辛基举行的企业家聚会上表示，商业太空旅游计划最早将于2018年初实现。

    目前布兰森的维珍银河公司一直在测试"VSS Unity"飞船，这是与太空飞船公司共同开发的商业亚轨道航天飞机项目，他们在2016年成功完成几次单滑翔飞行之后，2017年初测试了该飞船的再入系统。

    5月，布兰森表示自己相信2018年该公司能够将第一批游客送入太空，这是他在讲话中重申的目标。他表示："我们有望提前3个月进入太空，或许实现这个愿望还需6个月时间。"

    布兰森还表示，他想做的不仅仅是将人们送往太空观光，他正在考虑使用维珍银河的太空飞船以约483km的时速飞行，这个想法似乎与埃隆･马斯克计划利用BFR火箭进行地球旅行有相似之处。

    在谈及火星探索，布兰森将这一问题留给了SpaceX公司，他表示，我认为马斯克将会最先到达火星，他对远距离飞行的大型火箭更感兴趣，而我对太空的热爱就是它能带给地球人类多大的帮助。

     

    标签:
    航天 科技 黄金储备
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