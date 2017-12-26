中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:05, 26 12月 2017 | GMT +6

    2018年哈萨克斯坦男子国家拳击队运动员名单公布

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 哈萨克斯坦国家拳击队主教练穆尔扎哈利•埃特詹诺夫25日公布最新哈萨克斯坦男子拳击队大名单。

    据哈萨克斯坦拳击协会消息，哈萨克斯坦男子拳击队将在2018年参加包括在印尼举行的亚运会在内的一些列国际赛事。

    消息称，入选男子拳击国家队大名单包括奥运冠军达尼亚尔•叶留森诺夫、2017男子拳击世锦赛冠军海拉特•叶拉力耶夫、世界及亚洲冠军贾尼别克•阿里木汗吾勒、两届奥运银牌得主阿德勒别克•尼亚兹别托夫、里约奥运会银牌得主瓦西里•列维特、亚锦赛冠军别热克•阿布德拉赫曼诺夫以及亚锦赛银牌得主扎克伊尔•塞弗林等。






    埃特詹诺夫表示，世锦赛以及全国运动会的成绩是挑选国家拳击队队员的重要依据。但这并不代表运动员们已经获得代表哈萨克斯坦参加亚运会的资格，挑选工作还将继续，运动员还需要参加其他赛事证明自己的实力才能真正参加亚运会。

    另外，国家拳击队主教练就运动员年龄问题表示，一个能够在比赛中展现自己实力的拳击手不能说是一名"老将"，真正的"老将"不会上场比赛。目前，入选国家队的运动员们有足够的实力。此外，根据国际拳击总会（AIBA）规定，40岁以下的运动员们都能参加比赛。


    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!