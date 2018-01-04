2018年经济激增有利于中亚地区的繁荣

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 据"Caravansaray"消息，一系列区域和国际协议有助于中亚各国2017年实现总产值大幅增长。

分析人士说，2017年中亚地区的稳定和安全使得哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦建立互利经济合作的联系。

根据世界银行10月份发布的报告，2017年中亚国内生产总值（GDP）增长率将达到2.2％，"这是该地区自2011年以来的最高增长率"。

根据官方数据，2017年底哈萨克斯坦GDP将增长为4％，吉尔吉斯斯坦为6％。 在乌兹别克斯坦，2017年1 - 9月的GDP与去年同期相比增长了5.3％。 与2016年第一季相比，2017年第一季塔吉克斯坦的GDP增长为6.5％。

据分析人士介绍，该四个国家的政治家和商人2017年把进出口流努力转向国内市场。

这一趋势的主要事件是在阿斯塔纳举办的EXPO-2017展览会，该展览会展示了中亚各国的工业产品。 6月至9月，220万人参观了EXPO-2017展览会。

这么多方面的成就让经济学家们预测2018年是为中亚地区成功之年。

据世界银行预测，2018年该地区经济将继续增长，年内将达到2.7％。



此前，世界银行2017年5月曾预测，2018年中亚国家中以乌兹别克斯坦和土库曼斯坦GDP增速最快，分别为7.7％和6.5％，塔吉克斯坦的GDP增速为5.9％，吉尔吉斯斯坦经济增速将达到4％，哈萨克斯坦经济增速将达到2.6％。



【编辑：木合塔尔·木拉提】