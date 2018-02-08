哈萨克斯坦代表团将出席2018迪拜国际投资年会

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- 据7kun.kz网站消息，Kazakh Invest国有股份公司总裁萨帕尔别克•图亚科巴耶夫近日在阿斯塔纳会见阿联酋驻哈萨克斯坦大使默罕默德•阿勒扎贝尔。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦商界代表团4月出席2018迪拜国际投资年会等事宜进行了讨论。



据了解，哈萨克斯坦代表团计划在论坛中就投资机遇问题进行介绍，并就该问题同阿联酋公司代表举行多个双边会谈。



会谈期间，Kazakh Invest国有股份公司代表为阿联酋商界代表参考提供了总价值达200亿美元的20多个投资项目的预案。



另外，双方还就两国之间投资合作发展问题具体举措进行了讨论，其中包括物流、旅游产业集群、农工综合体等领域。



"我们有意向哈萨克斯坦农工综合体，其中包括有机产品生产以及哈萨克斯坦物流项目等领域投资。" 阿勒扎贝尔说。



据悉，阿联酋Al Khaleej Sugar公司也计划在南哈州沙尔达热阿县建造大型糖厂。据初步估计，该厂的建设将耗资3.75亿美元。



会谈最后，双方透露将考虑制定政府间投资协议。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】