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    16:13, 03 三月 2018 | GMT +6

    奥斯卡-2018：这七部影片获得了最佳提名

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    哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 第90届奥斯卡颁奖典礼将于当地时间3月4日在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行。

    今年有7部优秀作品将角逐世界电影顶级殿堂奖"小金人"，哈通社为读者带来了这7部作品的简介。

    1、水之物语


    剧情简介：20世纪50年代，美国冷战时期，在一个绝密研究机构，一名与世隔绝、孤独的管理员对被囚禁于此的两栖类生物产生了莫名的情愫。
    奖项：第75届金球奖最佳导演奖等
    第90届奥斯卡提名：最佳影片等13项

    2、敦刻尔克


    剧情简介：二战期间，40万英法盟军被德军围困在敦刻尔克的海滩上，影片围绕在撤退过程中士兵、海军、飞行员等人之间的故事。
    奖项：
    第75届金球奖 电影类 最佳剧情片(提名)
    第90届奥斯卡金像奖-最佳影片等8项提名

    3、三块广告牌


    剧情简介：一位女儿惨遭谋杀的母亲，为了抓住凶手，租下了高速公路边上的三块广告牌，控诉警方办案无能
    奖项：
    第75届金球奖 电影类 最佳剧情片
    第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等7项提名

    4、至暗时刻


    剧情简介：二战初期，英国首相丘吉尔肩负西欧人民的命运--他必须做出抉择：是向希特勒妥协，还是为了奇迹选择抗争？
    奖项：
    第75届金球奖 电影类 剧情片最佳男主角
    第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等6项提名

    5、霓裳魅影


    剧情简介：故事发生在20世纪50年代的伦敦，Reynolds Woodcock是时尚界享誉盛名的裁缝，他遇到了一位挑剔而又难以取悦的年轻女人Alma，最终成为了他的"缪斯"女神。
    奖项：
    第75届金球奖 电影类 剧情片最佳男主角(提名)
    第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等6项提名

    6、伯德小姐


    剧情简介：故事发生在2002年，17岁的艺术向女孩在加州萨克拉门托（Sacramento）的成长中经历的亲情、友情和爱情故事。
    奖项：
    第75届金球奖 电影类最佳音乐/喜剧片
    第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等5项提名

    7、请以你的名字呼唤我


    剧情简介：1983年意大利北部，17岁的Elio和来度假的Oliver之间一个夏天的感情。
    奖项：
    第75届金球奖 电影类 最佳剧情片(提名)
    第90届奥斯卡金像奖 最佳影片等4项提名

    获得最佳影片提名的还有《逃出绝命镇》和《华盛顿邮报》，而《寻梦环游记》则获得本届奥斯卡最佳动画长片提名。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

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