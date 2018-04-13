联合国：2018年第一季度阿富汗平民伤亡仍保持高位

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 据联合国新闻处消息，联合国驻阿富汗援助团12日发布了今年第一季度阿富汗平民伤亡数据。在今年1月至3月，共有2258名平民伤亡，包括763人死亡、1495人受伤，与2017和2016年同期保持在同一水平。

报告指出，自杀式简易爆炸装置和复杂袭击造成的平民伤亡是造成平民伤亡的主要原因，这是2018年出现的一种新趋势。特派团表示，地面交战是导致平民伤亡的第二大原因，其次是有目标的蓄意杀戮、战争遗留爆炸物和空袭。

此外，报告还注意到，反政府分子发动的袭击造成的平民伤亡人数有所增加。根据该报告，在2018年头三个月中，反政府分子发动的袭击造成1500名平民伤亡，包括511人死亡、989人受伤，比去年同期增加6％。

根据2017年观察到的趋势，2011年第一季度亲政府部队造成的平民伤亡人数减少了13％，为407人，其中176人死亡、231人受伤。特派团指出，亲政府部队在2018年第一季度造成了18%的平民伤亡--阿富汗国家安全部队占11％、国际部队占2％、未确定的亲政府部队占4％、亲政府武装团体为1％。

在2018年第一季度，特派团记录了142起平民伤亡事件，包括67人死亡、75人受伤，与2017年同期记录的人数相近。特派团指出，因空袭导致的平民伤亡中有35％由国际军事行动导致，35％由阿富汗空军导致，其余为不明身份的亲政府部队所为。

秘书长阿富汗副特别代表英格丽德·海登（Ingrid Hayden）表示，阿富汗冲突各方必须竭尽全力保护平民不受伤害。阿富汗平民继续遭到袭击、陷入冲突，但这是可以预防的；现在必须停止对平民的伤害。