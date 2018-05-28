哈萨克斯坦拉力赛2018在曼格斯套州拉开帷幕

哈通社/阿克套/5月28日-由哈萨克斯坦文体部、曼格斯套州政府以及哈萨克斯坦赛车运动联合会联合组织举办的国际汽联拉力赛世界杯分站赛于5月27日-6月2日期间举行。

来自13个国家的64名选手将在此一决高下，我国将派出7名车手参加此次比赛。



曼格斯套州州长叶热阿勒•托格扎诺夫出席比赛开幕式并发表讲话。



"正如纳扎尔巴耶夫总统所强调的，体育是和平与和谐、合作与勤奋的象征，体育是社会的中坚力量。目前，越来越多的哈萨克斯坦人民开始追求健康的生活方式。我国在世界级的体育比赛项目中所取得的成就也证明了这一点。"他说。









据悉，比赛路线将分为6个阶段，赛程全长大约2500公里。



第一天，车手们将从阿克套以南出发，经历沙漠、戈壁等地形，并于6月2日15:00返回阿克套。



比赛进程及结果可从www.rallykazakhstan.com网站了解。



值得一提的是，"哈萨克斯坦拉力赛2018"适用于国家级赛车和T1、T2、T3赛车。







"今年，我们为改变赛程路线付出了许多努力，同时，我们也对过去一年的成绩感到满意。赛车是运动界中最受欢迎的体育项目之一，我非常高兴此次‘山脊拉力赛'能够在曼格斯套州举行。" 哈萨克斯坦赛车运动联合会主席马拉特•阿布哈耶夫说。



国际汽联拉力赛世界杯分站赛于2017年首次在哈萨克斯坦曼格斯套州举行。去年的冠军得主为卡塔尔车手纳赛尔•萨利赫•阿里阿提亚。



据悉，该拉力赛目前仅在四个国家中进行过（阿布扎比、卡塔尔、哈萨克斯坦、摩洛哥）。















【编译：达娜】