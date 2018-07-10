《亚洲电台2018》国际会议今日开幕

哈通社/阿斯塔纳/7月10日-致力于无线电广播发展的首届《亚洲电台2018》国际会议于7月10-11日期间在阿斯塔纳举行。

此次会议吸引了来自印度、马尔代夫、越南、中国、阿富汗、土库曼斯坦、土耳其、印度尼西等亚洲国家的专家代表，旨在分享无线电广播行业的国际经验，加快哈萨克斯坦媒体领域的发展速度。









7月10-12期间，阿斯塔纳将在"亚洲媒体对话" 项目框架内将组织举办多个致力于媒体发展的会议及活动，以纪念首都成立20周年。



其中，《亚洲电台2018》国际会议于10-11日期间在希尔顿花园酒店举行。



《亚太广播联盟广播歌曲节》（ABU Radio Song Festival）将于11日晚在阿斯塔纳"哈萨克媒体中心"音乐厅举行。来自土耳其、尼泊尔、马尔代夫、哈萨克斯坦、印度、中国、阿富汗、印度尼西亚、越南和土库曼斯坦等亚太广播联盟的成员国选手们将参加比赛。观众可免费入场观看。



《媒体2020》会议将于12日在"哈萨克媒体中心"举行。



值得一提的是，非政府媒体组织代表、亚太和地中海等国家的广播协会秘书长、阿拉伯广播协会负责人、亚洲和欧洲等国家的大型广播公司代表等嘉宾们前来阿斯塔纳出席此次为期三天的活动。



据悉，亚太广播联盟是一个国际性非营利的专业广播机构协会，在全球69个国家和地区拥有272名成员组织。









【编译：达娜】