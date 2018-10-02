2018诺贝尔物理学奖授予美法加三位科学家

哈通社/阿斯塔纳/10月2日 -- 当地时间10月2日，诺贝尔物理学奖在瑞典公布，获奖者为美国科学家Arthur Ashikin、法国科学家Gérard Mourou和加拿大科学家Donna Strickland,表彰他们在激光物理研究领域的突破性发明。

据了解，瑞典皇家科学院将九百万瑞典克朗的奖金一半授予美国科学家Arthur Ashkin，另一半将法国科学家Garard Mourou和加拿大科学家Donna Strickland两位分享。



今年诺贝尔物理学奖授予激光物理学革命性发明。激光物理通过新的装置可对非常小的物体进行实验，并实现难以置信的快速进程，精密仪器正在开辟未知研究领域，并应用于工业和医疗领域。

Ashkin发明的光学镊子使用激光光束来抓取粒子，原子以及分子。它们可以用来检验和操控病毒，细菌和其他活细胞而不会对其造成损伤。至此，观察和操控生命体系的崭新工具被创造了出来。

Gérard Mourou以及Donna Strickland的工作为产生人类有史以来波长最短，能量最高的激光铺平了道路。他们所开创的技术开启了该领域科学研究的崭新纪元，并在工业与医药领域得到广泛应用。