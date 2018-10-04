哈萨克斯坦全球投资论坛2018在英国伦敦举行

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- 哈萨克斯坦全球投资论坛2018年10月2日在伦敦举行。

据总理官网消息，副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫率领的哈萨克斯坦代表团，以及超过150多名企业代表参加了当天的活动。



论坛期间，副总理阿斯哈尔•朱马哈利耶夫，投资和发展部部部长阿热斯坦•哈布肯诺夫以及哈萨克斯坦国家投资公司总裁萨帕尔别克•图亚科巴耶夫发表了致辞。



朱马哈利耶夫强调指出，哈萨克斯坦欢迎英国投资者来哈投资。英国是哈萨克斯坦重要的外来投资国家之一，独立以来英国在哈投资已经超过130亿美元。



此次论坛重点关注哈英两国在经济活跃领域的联合项目及具有前景的投资方案等。



此外，论坛还就改善国家投资环境、关税改革、国有资产私有化计划、地缘优势、参与中国的一带一路倡议和欧亚经济联盟、阿斯塔纳国际金融中心的运作等重要议题进行了讨论。





据了解，参与此次论坛的国际性企业包括三菱UFJ金融集团、摩根大通银行、德意志银行、摩根士丹利、安永会计师事务所、普华永道会计师事务所、伦敦证券交易所等。

【编译：木合塔尔·木拉提】