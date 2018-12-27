参议院议长总结2018年议会工作成果

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫27日在全体会议上总结2018年议会工作成果。

"参议院举行了年终总结会议。在各领域取得巨大成就的2018年将在国家历史上占据重要地位。在过去一年里，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下与人民群众一同见证了一系列社会政治重要事件。积极参与了纳扎尔巴耶夫总统就旨在改善人民生活水平的倡议落实工作。哈萨克斯坦今年延续了作为联合国安理会非常任理事国富有成效的工作，并顺利履行轮值主席国职责。这些成就体现出国家领导人在国际舞台上的声誉和地位。"托卡耶夫说。

参议院议长还注重指出国家独立的基础、纳扎尔巴耶夫总统的杰作-首都阿斯塔纳20周年庆典的圆满举办。

议长表示，目前政府政策、总统社会举措得到积极实施。

根据总统署名文章，首要目标是提高公民收入。2019年1月起，最低工资将增长1.5倍，养老金也将得到增长，而物业费用将减少。

2018年，里海沿岸5国结束长达20年的谈判签署了《里海法律地位公约》。

过去一年里，参议院为总统提议的改革提供立法支持进行了大量的工作。据统计，参议院共通过80项法案，其中近30项旨在落实总统工作任务。

"议员们在短时间内对法案进行了全方位的审议，通过了多个改进。此外，议员们根据社会热点议题向政府提出了100多次议会调查。今年，议员们不仅在立法工作，还在其他领域进行了积极工作。"托卡耶夫说。

【编译：冰山】