汽车工业联盟公布2018年全国最受欢迎汽车品牌

哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年哈萨克斯坦消费者们为购买新车共花费4966亿坚戈。

2018年1-12月，哈萨克斯坦汽车厂商共销售57919辆汽车，较去年增长24.9%。

报告期内，哈萨克斯坦消费者为购买新车共计花费4966亿坚戈，较去年增长35.8％。

其中，销量最好的汽车品牌为拉达，销量为13413辆。其余按销量排序依次为：丰田(12278)，现代(8721)，起亚(2862)，GAZ(2650)。

按轿车型号，销量排名前5位的分别是Toyota Camry（4761辆）、Lada 4x4越野车（3468辆）、Lada Granta（3428辆）、Lada Vesta （2955辆）和Hyundai Tucson（2697辆）。

根据地区销量统计：阿拉木图(15524辆)，阿斯塔纳(10438辆)，阿特劳(4285辆)，齐姆肯特(3775辆)，卡拉干达(3575辆)，阔斯塔奈(3514辆)，乌拉尔(2574辆)，乌斯卡曼(2414辆)，阿克套(2328辆)，阿克托别(2144辆)。

【编译：冰山】