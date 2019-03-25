从纳乌鲁兹到纳乌鲁兹：多图纵览哈萨克斯坦的2018

哈通社/阿斯塔纳/3月23日 - 纳乌鲁兹节，是哈萨克斯坦传统文化中的新年开端。

它不仅是节日的称谓，在哈萨克语当中，人们将整个3月都称呼为纳乌鲁兹。



随着又一个纳乌鲁兹的到来，请让我们通过哈通社记者的镜头所记录下的每一个瞬间，一起回顾哈萨克斯坦留在身后的这一年所发生的重大历史事件。



2018年3月"纳乌鲁兹"



3月5日 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫出席议会上下院联席会议，宣布将实施五大社会举措。新社会举措包括五大内容： "确保每个家庭都住有所居" "降低低收入群体的纳税负担" "提高高等教育普及度和质量，改善大学生居住环境" "扩大小额贷款发放" "发展天然气供应体系"。





3月15日 哈萨克斯坦宣布正式启动"哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦年"系列活动。哈乌两国总统主持开幕式，此次活动恰逢首次中亚国家领导人峰会前夕举行。





仪式上，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫授予乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫友谊奖章。











2018年4月



4月2日 讲述哈萨克传奇歌手阿姆列的传记电影《阿姆列》首映，全国范围内的公映自20日开始。





4月12日 "100本哈萨克文新教材"介绍仪式在首都阿斯塔纳举行，首任总统纳扎尔巴耶夫出席。













2018年5月



5月19日 凭借在电影《小家伙》中的出色表演，哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃赢得戛纳电影节"最佳女主角"奖项。









5月17-19日 第11届阿斯塔纳经济论坛"阿斯塔纳经济论坛2018：全球挑战峰会(Global Challenges Summit)"成功举行。论坛主要议题包括：经济发展与资源可持续性、数字化与城市化、长寿与金融革命、全球安全与文化发展等。论坛邀请了近500名演讲人，包括法国前总统奥朗德、联合国前秘书长潘基文、世界银行东欧和中亚地区首席经济学家汉斯•蒂莫等；吸引了来自全世界100多个国家的5000余人与会。











2018年6月



6月19日 首任总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，授予奇姆肯特市国家直辖市地位，同时宣布变更"南哈萨克斯坦州"称谓为"突厥斯坦州"，首府为突厥斯坦市。









2018年7月



7月1日 哈萨克斯坦民众迎来首个"国家冬不拉日"节日，全国各地举行庆祝活动。在此前的6月13日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署命令，将每年7月份第一个星期日定为"国家冬不拉日"。冬不拉是哈萨克民族传统弹拨乐器，与哈萨克民族有着共同的命运，它将民族精神财富随之流传至今。





7月5日 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）在世博园会议中心举行开业仪式。





7月6日 阿斯塔纳20周年系列庆祝活动在首都举行。





7月19日 哈萨克斯坦著名花样滑冰运动员、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭在阿拉木图被两名歹徒刺伤，因失血过多不治身亡。他的死讯震惊了哈萨克斯坦社会各界。









2018年8月



8月6日 考古学家在哈萨克斯坦东哈州再度发掘出"金人"。墓葬中随葬有大量保存完整的金质物品，墓主年龄推测在16-17岁。





8月12日 第五届里海峰会在阿克套举行。在此次会议上，里海沿岸五国共同签署了关于里海法律地位的公约。





2018年9月



9月10日 原阿斯塔纳市市长伊谢克舍夫被任命为总统办公厅主任。曾任财政部长的巴赫特•苏力坦诺夫接任阿斯塔纳市长职务。





9月16日 墨西哥拳手阿尔瓦雷斯（49-1-2，34 KO）获得了16日早晨在拉斯维加斯同哈萨克斯坦拳手戈洛夫金（38-0-1，35 KO）之间二番战的胜利。这也是哈萨克斯坦拳王12年职业生涯中的首次失败，令他失去了WBA、WBC和IBO三个组织的中量级世界冠军头衔。





2018年10月



10月5日 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发布了最新的国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》。

（相关链接：国情咨文全文）





10月10-11日 在纳扎尔巴耶夫总统的主持下，第六届世界和传统宗教领袖大会在首都阿斯塔纳举行。来自46个国家的82个宗教人士代表团出席了会议。





10月11日 哈萨克斯坦著名作家、新闻工作者谢尔汗•穆尔塔扎遗体告别仪式在阿拉木图市阿吾艾佐夫剧院举行。纳扎尔巴耶夫总统致唁电并说："谢尔汗•穆尔塔扎把自己的一生奉献给了哈萨克文学和文化的发展，是一位天才作家，为人民奋斗的伟大的人物。他在自己的一生中为后代留下了丰富的遗产。"









10月31日 120名哈萨克斯坦维和部队官兵抵达黎巴嫩，开始执行联合国授权的维和任务。





2018年11月



11月19日 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在伦敦成功举办演唱会。当天表演的曲目中60%的哈萨克语歌曲。来自俄罗斯、中国、美国、英国等46个国家的歌迷参加了当天的演唱会。





11月21日 哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发表署名文章《伟大草原的七个优势》，通过详实的历史依据阐明了哈萨克草原文化在世界历史中的作用与地位。





11月29日 哈萨克斯坦的"先祖阔尔库特遗产：故事、传说和音乐"和"哈萨克传统马奶文化" 申遗获得通过，正式被列入联合国教科文组织非遗名录。





2018年12月



12月21日00:00时整 克孜勒奥尔达州时区进行了调整，延后一个小时。





2019年1月



1月6日 哈萨克斯坦执法机构和外交部通过人道主义救援行动，从叙利亚撤回包括30名儿童在内的47名哈萨克斯坦公民。此次历史性救援行动被命名为"朱桑（Жусан）"救援行动。





1月23日 2019年"青年年"于今日（23日）在阿斯塔纳正式开幕。纳扎尔巴耶夫总统、政府领导、议会议员、地方政府代表、隶属总统青年政策委员会成员、"哈萨克斯坦百位新人"项目获胜者、"博拉沙克"国际奖学金项目毕业生等代表人物出席开幕仪式。开幕式上宣布了一系列与青年政策有关的决定。









2019年2月



2月21日 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署总统令解散政府内阁，内阁重组后，阿斯哈尔•马明成为总理，内阁70%得到重新任命。







2月27日 祖国之光党第八届全体会议在阿斯塔纳举行。纳扎尔巴耶夫在会上宣布了旨在改善人民生活水平的一系列新政策。









2019年3月



3月19日 哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发表电视讲话，宣布辞去总统职务。





当天，纳扎尔巴耶夫签署了从2019年3月20日起停止总统权力的总统令。根据哈萨克斯坦宪法，总统职务由参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫接任。





3月20日 议会上下两院联席会议召开，会上哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫宣誓就任哈萨克斯坦共和国代总统。













同一天，达丽哈•纳扎尔巴耶娃当选参议院（议会上院）议长。







【编译：木合塔尔·木拉提】