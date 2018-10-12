纳扎尔巴耶夫总统最新国情咨文全文

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫10月5日发布了最新的国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》。以下为国情咨文全文中文版（哈萨克斯坦驻华大使馆发布）：

尊敬的哈萨克斯坦同胞们！

在哈萨克斯坦独立期间，我们做了很多工作。我们建立了一个经济快速发展的进步的现代化国家，确保了和平与社会和谐。我们进行了高质量的具有历史意义的结构、宪法、政治改革。我们提高了哈萨克斯坦的国际威望，加强了其在地区的地缘政治作用。

我们已成为解决地区和全球问题的负责任和的需要的国际合作伙伴。

哈萨克斯坦是独联体和中亚国家中首个被国际社会选为举办"2017世界博览会"的国家。

我们建立了一个新的首都 -阿斯塔纳，它已经成为欧亚地区的金融、商务、创新和文化中心。全国人口超过1800万人，寿命达到72.5岁。 我们已拥有坚实的经济基础。过去20年间哈萨克斯坦共吸引直接投资3000亿美元。

作为国家经济繁荣基础的中小企业正在不断发展。根据世界银行的排名，哈萨克斯坦的营商环境在190个国家中排名第36位。

我们始终能够密切关注外部挑战并做好应对。我已经提出了关于国家现代化的必要政策，它们的实施将成为稳定发展的关键因素。

我们的战略目标是在2050年前，成为全球最发达30个国家之一。

2014年，我们开始实施旨在实现国家基础设施现代化的综合计划"光明大道"。 三年前，国家计划"100个具体步骤"颁布实施。 然后我们进入了国家的第三次现代化。 其主要任务是形成一种新的经济增长模式，以确保哈萨克斯坦的全球竞争力。

哈萨克斯坦的可持续发展使我们对进一步提高生活水平抱有很大希望。我们已准备好解决新任务。

尊敬的同胞们！

最近全球政治和经济转型的进程不断加快。世界正在迅速变化。全球安全体系和国际贸易规则的看似不可动摇的基础正在瓦解。

新技术、机器化和自动化使劳动力资源和人力资本质量的要求复杂化。

目前正在建立一个全新的金融系统体系。与此同时，股票市场的膨胀可能引发另一场金融危机新"泡沫"。

当今全球和地区问题交织在一起。在这种情况下，个人主要财富的发展成为应付挑战的答案，也是国家成功的关键。

政府、国家机关的每一个负责人和国有企业都需要改变他们的工作方式。将提升哈萨克斯坦公民的生活水平作为当务之急。

正是根据这个参数，我现在将评估个人的工作效率。

哈萨克斯坦公民的福祉主要取决于其收入的稳定增长和生活质量的提高。

一：人民收入的增长

当一个人热爱劳动时，在自己的领域是专业人士，获得体面的薪水或有能力开创和发展自己的事业时，他的收入也将自然有所提升。

只有通过共同努力，我们才能建立全民劳动社会。

首先我责令政府从2019年1月1日起将最低工资标准起提高1.5倍 -从28000提高到42000坚戈。

这将使各种所有制企业的各个部门工作的1300万人受益。

这一增长将覆盖275000名财政预算支付工资的员工，使其薪水平均增长35％。

将从2019年至2021年的共和国预算中每年拨出960亿坚戈用于实现这些目标。

与此同时，现在最低工资标准不会与最低生活保障挂钩。新的最低工资标准将成为全国劳动报酬增长的催化剂。

我希望这项举措能够得到大型公司的支持，以提高低收入工人的工资。

其次要形成稳定的商业增长点，刺激私人投资，促进市场自由。

正是商业创造了新的就业机会，为大多数哈萨克斯坦公民提供了收入。

第一、早在2010年，我们就已经推出了"商业路线图-2020"规划

在我访问这些地区的框架下，我相信规划的有效性。

该规划应延长至2025年。

每年应额外提供至少300亿坚戈实施该规划。

这将使在3年时间再创造至少22000个新工作岗位，确保获得2240亿坚戈的税收和3万亿坚戈产品的生产。

第二、必须采取果断措施，发展经济竞争和维护住房服务收费以及自然垄断的秩序

在公共服务和自然垄断监管领域，收费机制的形成和从消费者收集的资金支出至今仍然不透明。

缺乏有效监督和控制垄断者的投资义务。

政府须在三个月内考虑这个问题，改革反垄断机构的工作，大大加强护竞争的职能。

这很重要，因为它会引起商业成本的增加和人们实际收入的减少。

第三、有必要加强对商业的保护，使其免受非法行政压力和刑事起诉的威胁

我指示从2019年1月1日开始，将违反税务的刑事责任提高到5万倍月计算指数，并增加罚款。

还须重组经济调查处，赋予其财务监督委员会的职能，其主要任务应是打击影子经济。

我们应走向"无现金经济"。不仅要依靠压制性方法，还要依赖刺激性方法，例如，鼓励企业使用无现金支付。

完善税收和海关信息系统的一体化将提高行政管理的透明度。

政府需要采取有效措施，在3年内将影子经济的交易额减少至少40％。

为了使企业重新开始工作，我责令从2019年1月1日开始对中小企业实行税收特赦，免除未缴税款利息和罚款。

第四、出口导向型工业化应成为经济政策的核心要素

政府需要关注支持制造业的出口商。

我们的贸易政策应该不再是惰性的。

为了在地区和世界市场上有效地推广我们的产品，须赋予其充满活力的特征。

与此同时，我们需要帮助我们的企业掌握消费品广泛的目录，发展所谓的"简单事物经济"。

这不仅对实现出口潜力很重要，而且对实现本土商品的国内市场的饱和也很重要。

我指示政府在未来3年内额外拨出5000亿坚戈，以支持加工业和非原料出口。

为了解决重点项目可承担的贷款问题，我指示央行提供不低于6000亿坚戈的长期坚戈资金支持。

政府和央行须严格确保控制这些资金的用途。

为实施大型的突破性项目，有必要考虑在非原料部门设立直接投资基金，该基金将按照同外国投资者共同投资的原则运作。

还有必要加强运输和物流及其他服务部门的发展工作。

应特别注意发展出境和入境旅游，利用我们丰富的自然和文化潜力。政府应在短时间内制定一项该领域的国家计划。

第五、有必要充分发挥农工综合体的潜力

主要任务是将劳动生产率提高和在2022年前将加工农产品出口量都提高 2.5倍。

所有国家支持的措施都应面向大规吸引现代化农业技术。

我们应通过采用适合的标准和吸引"灰头"-农业领域的国外权威专家从而借鉴最好的管理经验。

需要建立一个农业企业家大规模培训系统，培养其掌握新的农业技能。

为此我指示政府在未来3年内每年应额外至少增加1000亿坚戈。

第六、应特别注重创新和服务业的发展

首先，必须确保"未来经济"领域的发展，如替代能源，新材料，生物医学，大数据，物联网，人工智能，区块链等。

哈萨克斯坦未来在全世界的地位和作用取决于上述领域的发展。

我与纳扎尔巴耶夫大学一同向政府提出指示，在每一个领域制定具体项目的特别规划。

其中之一可能是在大学的基础上建立人工智能技术研究所。

第七、 必须加强金融部门在实体经济发展中的作用，确保长期的宏观经济稳定

价格上涨，获得资金，银行的稳定 -这是人们现在最关注的。

央行和政府必须最终系统地解决改善金融和实体部门的问题，并制定全面的反通货膨胀政策。

在目前的情况下，增加经济贷款至关重要，尤其是制造业和中小企业。

还必须提高养老金保险和社会保险资源体系的管理效率，真正开发替代金融工具 - 证券市场，保险等。

阿斯塔纳国际金融中心应在保障外商投资和获得资金方面发挥重要作用。我们专门建立了一个独立法院，金融监管机构，交易所。

* * *

所有国家机构和国有企业都应积极利用这一平台，促进其快速形成和发展。

由于工资增长和创造新的就业机会，这些措施的有效实施将提高哈萨克斯坦公民的收入。

这些进程应始终成为政府关注的焦点。

二：提高生活质量

福祉的第二个组成部分是生活水平的提高。

受教育的质量和可及性，医疗，住房，舒适和安全的居住环境问题到每一个哈萨克斯坦家庭。

在这方面，政府应重新考虑预算支出的优先事项，重点是社会方面、安全和基础设施。

第一、 5年内应将所有来源的教育，科学和医疗支出增加到GDP的10％

资金应用于拟定改革的实施，这将确保大大改善公共服务的质量。

第二、必须大幅提高学前教育的质量

思想、脑力以及创造能力的基础和新技能是在儿童早期形成的。

教育的重点正转向4K模式：创造力，批判性思维，沟通技巧和团队合作的发展。

在这方面，必须重新审视教育工作者和幼儿园老师的任职要求，培训方法，薪酬制度。

今年教育与科学部与各州州长须一起制定适当的"路线图"。

第三、 在中等教育领域，目前阶段有必要集中实施确定的主要方案

纳扎尔巴耶夫知识学校的教学体系和方法应成为公立学校的统一标准。这将是中小学教育改革的最后阶段。

知识评估系统应基于国际标准。

在初中对学生就最受欢迎的专业进行职业诊断和定位非常重要。这将使他们建立个人的学习轨迹并减少学生和教师的学习负担。

考虑到儿童安全的重要性，我命令所有学校和幼儿园都配备视频监控系统，加强学校心理学家的工作，并实施其他随后的措施。

为了增加受教育的可及性，我指示政府在共和国2019 - 2021年预算中提供额外的500亿坚戈，用于缺最乏学生名额、三班制和急诊学校问题最严重的地区。

第四、我认为明年有必要制定和通过《教师地位》法

该法案将涵盖提升教师和相关人员积极性的一切因素。要减少教师的负担，削减非工作范围内的任务。

第五、在高等教育中，将提高高等教育机构对教育质量的要求

我们已经增加了奖学金数量，现在是增加责任的时候了。

评估大学成功的主要标准是毕业生就业，高薪工作。

有必要实行扩充大学的政策。

只有那些提供高质量教育的大学才能继续留在市场上。重要的是与世界顶尖大学建立合作伙伴关系，并沿用"纳扎尔巴耶夫大学"的经验，吸引最优秀的世界优秀管理人员开展工作。

对此，应基于现代教育基础设施并依照"纳扎尔巴耶夫大学"形式新建另一所高等教育机构。

第六、医疗服务质量是人口社会福祉的重要组成部分

第一步是提高初级卫生保健的可及性，特别是在农村地区。

为鼓励初级卫生保健工作者，我责令自2019年1月1日起将实施新疾病管理方法的当地医务人员的工资逐步提高20％。

为此明年将拨出50亿坚戈。

自2019年1月1日起，所有诊所和医院都应转向医疗记录的无纸化数字化管理。

这将使在2020年前为整个国家的人民办理电子健康护照，取消排队、官僚主义，提高服务质量。

利用已经建立的心脏和神经外科群的经验，2019年有必要在阿斯塔纳建立国家科学肿瘤中心。

这样我们将拯救很多人的生命。

第七、在地区水平上有必要寻找储备并增加大众体育和体育的可及性

我责令政府和州长至少建立100个体育健身中心。

同时还需要有效利用现有的体育设施，特别是在学校，建立用于体育锻炼的场地，公园、小公园。

第八、民族的健康是国家的主要优先事项。这意味着哈萨克斯坦公民应该使用高质量的产品

今天，没有全面的政策来保护人民免受低质量和危险的商品和服务对健康和生命的危害。

我命令政府采取措施，整顿这项活动。

从明年开始，产品及其服务质量安全监管委员会应开始运作。

对食品、药品、饮用水、儿童用品和医疗用品的安全质量进行监管。

为此有必要提供一个现代化的实验室基地，并组建一支专业的专家队伍。

我们总是帮助企业，但个人的权利和健康更重要。

在减少行政障碍的框架内，国家取消了许多审查、许可证等。

因此，所提供商品及其服务的质量和安全责任落在商业界。

整体来说，企业不仅要考虑利润，还要与国家一同确保我国公民的安全和舒适。

为人民提供高质量的社会服务应协调地为改善住房条件、在国家任何定居点提供舒适和安全的居住环境创造充足的机会。

三：创造舒适的居住环境

住房的舒适性主要在于其可负担性、社区的优美安全，居住区的生活、工作便利性以及高质量的基础设施。

第一、质量和经济适用房

今天，我们成功实施了"光明住宅"计划，为住房建设提供了强有力的推动力。

新的大型计划"7 - 20 - 25"已经启动，这提高了住房抵押贷款的可及性。

我责令州长从地方预算中解决对优惠抵押贷款的初始缴款进行部分补贴的问题。

颁发此类住房证书提高了合格教师、医生、警察和其他专业人员抵押贷款的可及性。

还须在大城市增加为社会弱势群体建造出租屋。

这些措施将为超过25万个家庭改善住房条件。

考虑到大规模开发地区的工程基础设施建设，国家将在5年内帮助65万个家庭，或超过200万的公民。

第二、必须确保采用新的方法来实现国家的国土发展

目前，主要国家的经济更多地以全球城市或特大城市为代表。

超过70％的全球GDP来自城市。

我们历来以自己的方式发展：以农业经济、单一工业城镇和小型区域中心为主。

因此，对于一个1800万人口的国家来说，拥有3个百万人口城市，其中2个是在独立的哈萨克斯坦时代行程的-这是一项伟大的成就。

阿斯塔纳和阿拉木图已经占到了国家GDP的30％以上。

但是，城市基础设施并不总能满足企业和人民快速增长的需求。

近年来，在"光明大道"计划下，我们修建了国家重点道路基础设施工程。

自2015年以来，完成了2400公里的道路建设和翻修工作。这项工作仍在继续，截止2020年将继续建设4600公里的道路。

现在我们需要系统地发展地区和城市基础设施。

为此，将增加今年的资金投入：在地方道路增加到1500亿坚戈，农村供水增加到1000亿坚戈。

州长须使用这些资金集中解决地区最严重的问题。

政府还需要系统地处理这项任务，制定补充的基础设施问题清单，评估项目并寻找融资来源。

新学校、幼儿园以及医院的建设必须与居住区的发展计划同步，并为吸引私人投资者进入这一领域创造条件。

与此同时，有必要逐步从"基础设施到人"模式转变为"人到基础设施"模式。

这将促进定居点的扩大，提高分配资金的使用效率。

每个地区和大城市都应根据自身的可持续经济增长和就业模式发展，同时考虑到现有的竞争优势。

在这方面，有必要为各个居民中心建立地区标准体系-从支持农村到城市。

该标准应包括详细指标的清单、社会福利和公共服务的可及性，运输，体育文化，商务，工业，数字基础设施等的保障。

有必要加强改善生态环境状况，包括污染物的排放，土壤状况，土地，空气，废物处理以及建立可以自由访问的在线环境监测系统。

应特别注意为残疾人创造"无障碍环境"。

我责令截至2019年9月1日制定2030年国家地区空间发展规划，这将成为国家城市化管理的新蓝图。

为实施切实可行的措施，我指示制定一项地区发展实用计划，规定至2025年具体的活动、项目以及资金数目。

上述地区发展活动应在"光明大道"和"光明住宅"国家计划的框架下实施，这两项国家计划也应延长至2025年。

第一个项目应侧重于运输基础设施的发展。第二个是公共和住宅建设。

需要给这些节目带来"第二阵风"。

第三、执法机构的工作需要进行深刻和质的改变

安全是生活质量不可或缺的一部分。

内务机构的工作人员处于打击犯罪的"最前线"，往往冒着生命危险保护公民免受其侵害。

与此同时，社会期望彻底改善执法机构、特别是是警察的工作。

我指示政府和总统办公厅通过"内务机构现代化路线图"。

应从2019年1月1日开始改革。

1．须优化内务部的工作人员数量，以免警察履行本职之外的职能

应该拨出资金用于提高警察的工资，解决他们的住房和其他社会问题。

2. 有必要批准新的警察标准，改变职业发展制度，以及通过警校进行人员培训和选拔

必须重新考核所有工作人员，只有其中优秀的人才能继续提供服务。

3. 应该向民众介绍新的现代工作形式，从根本上改变评估警察的标准

有必要将警察职能向服务型转变。

在公民心目中应该加强的思想是-警察不会惩罚，而是在困难的情况下提供帮助。

在城市和地区内务机构须根据人民服务中心原则为接待公民创造舒适的条件。

必须为哈萨克斯坦所有城市提供公共安全监测系统。

评估警察工作的关键指标应该是民众的信任感和安全感。

第四、司法系统的进一步现代化

近年来已经做了很多工作，但主要任务尚未解决 -保障对法院的高度信任。

但是，法治是我们改革成功的关键因素。

1．有必要继续引进现代法庭工作模式和先进的电子服务

每年有400万公民参与法律诉讼。

他们花费了多少精力和金钱！

应该减少不必要的司法程序，其导致花费无用的时间和资源。现在可以远程执行以前需要个人参加的情况。

2．要确保司法系统人员的素质发展和更新，创造鼓励机制，使最优秀的律师努力成为法官

3．有必要明确和预测司法实践，特别是在商业和政府机构之间的法律诉讼中，以及排除对法官产生不法影响的可能性

我指示最高法院与政府一起在年底前制定一系列相应的措施。

紧密有效的国家机关在实施任何改革中发挥着最重要的作用，其所有活动都应以增加人民福祉为目的进行。

四：国家机关，面向公民的需要

国家机关应如何在新时代的条件下改变呢？

第一、提高国家机构工作效率

"有效"应该是国家公务员的一种新生活方式，自我完善应该是其主要原则。

新的公务员应该缩短国家与社会之间的距离。这提供了民众关于国家政策的具体措施和成果的持续的反馈、热烈的讨论和解释的反馈。

国家管理科学院与纳扎尔巴耶夫大学须一起制定"新型领导者"计划，并在他们被任命担任领导职位时开设特殊进修课程。

非常重要的是吸引拥有世界顶尖公司经验或在世界顶尖大学接受教育的私人部门的专业人士。

今年，我们在4个政府机构推出了新的薪酬模式。

所有试点项目均取得良好效果。

提高国家部门的吸引力在地区水平显得尤为重要。

通过优化低效成本和减少管理人员，中低薪阶层的工资增加了2-2.5倍。

人员外流减少了2倍。来自私人部门的高级专家，包括顶尖大学的毕业生增加了3倍。

在国家机关事务局，中央办公室的竞争增加到每个岗位28人，地区办事处 -每个岗位最多60人。

现在有16人申请担任曼吉斯套州州长，平均13人申请司法部的一个岗位。

在阿斯塔纳，只有在公私合作的框架内通过融资项目的新方案，才有可能节省超过300亿坚戈。

为了过渡到新的薪酬模式，我授权国家机构负责人完成"预算与人事调动"。

他们可以使用储蓄金来增加公务员的工资。

目前，许多国家机关都期望转向新模式。

最重要的是，他们应该明白，这不仅仅是工资的机械增长，而且最重要的是提高工作效率的标志。

我责令监察，是否通过优化和节省预算（包括下属组织的支出）来平衡公务员工资的增长。

我们不允许形式主义和平均主义，以免贬损这个项目。

第二、在非常时期需要最大化分配每个坚戈

检查结果显示，一些情况下在制定项目文件的阶段时存在高估建筑成本的情况。

存在一些没有进行到底或者一开始就没有前景的项目。

如果我们负责任地对待指定的工作，那么我们就可以拨出数千亿的预算资金用于人民的真正需求。

政府需要采取系统的措施来优化成本并节省资金，避免付出低效和滞后成本。

第三、继续积极打击腐败

1．我们应该努力在提供的公共服务框架内，减少国家公务员与人民的直接接触

人们关心的问题之一是土地关系和建筑领域的官僚程序。

在这一领域，缺乏透明度以及人民和企业对信息的完全知情。

我责令建立关于土地基金和房地产的统一的信息数据库。

在这个问题上，有必要管理秩序并把土地给真正的投资者！这只是一个例子。

我们需要在引起人民和商界批评的所有其他领域开展相关工作。

整体来说2019年应有80％和2020年至少90％的公共服务应转化为电子模式。

为此，有必要加快更新《国家服务法》。

2．必须研究下属腐败违法增加其第一领导人个人纪律责任问题

与此同时，一个诚实工作的员工不应该害怕检查员。

3. 应传播首都在"无腐败地区项目"的框架下实施反腐败战略的经验

第四、有必要减少政府和所有国家机构工作中的形式主义和官僚主义

最近，政府和国家机关的冗长会议和会议数量大幅增加，工作流程也大大增加。

有些日子，在州长及副州长的参与下政府每天最多举行7次会议。

那么他们还有时间工作吗？我们需要结束这种情况并简化这个问题。

必须为部长和州长提供决策自由，他们应承担具体义务并公开汇报。

其基础应是制定的2025年国家战略发展规划指标图。

第五、为有效执行其任务，有必要加强对实施改革的监管机制

至今年年底，政府和国家机构必须制定具体的方向和路线图，以涵盖上述所有发展问题，并及时向议会提交启动改革所需的所有法律草案。

议会也应尽快地审查和通过该项法案。

为评估国家改革和主要规划的落实，我责令在总统办公厅成立民族复兴办公室，并赋予其必要的权力。

该办公室除了对统计指标进行监管，还将通过经济合作和发展组织的经验，保障人民和企业代表之间进行定期调查。

办公室将在各领域情况对我直接进行报告。

而政府所有成员、国家机构和国有企业领导将亲自负责实现既定目标。

五：有效的外交政策

为保障哈萨克斯坦成功实现现代化，要继续实施积极的外交政策。

我们的和平倡议和在该领域的实际原则充分证明了自己的合理性。

哈萨克斯坦和俄罗斯之间的合作关系已成为了国家之间关系的典范。

作为完整的一体化联盟及世界经济关系的积极参与者，欧亚经济联盟成功运作。

中亚国家开启了相互合作关系的历史新篇章。

哈萨克斯坦与中国之间的全面战略合作伙伴关系不断加强，"一带一路"倡议为两国合作关系的发展带来了新的动力。

今年1月份在我对华盛顿进行正式访问期间，根据我同特朗普总统的会谈结果，哈萨克斯坦与美国达成了21世纪扩大战略合作伙伴协议。

我们将继续加强同贸易和投资领域最大合作伙伴欧盟的密切合作

哈萨克斯坦与独联体国家、土耳其、伊朗、东阿拉伯国家和亚洲国家之间的双边互利关系得到了有效发展。

阿克套峰会通过的里海法律地位条约对里海沿岸国家合作关系创造了新的机遇。

哈萨克斯坦有效履行着联合国安理会非常任理事国使命，而阿斯塔纳进程已成为在和平解决叙利亚问题领域和走出危机进行工作的唯一有效平台。

此外，目前的哈萨克斯坦外交政策要求适应性和以实用主义原则促进国家利益。

不管任何时候只有坚强的意志和人民的团结才能决定国家的命运。

只有共同努力，我们才能攀登高峰。

六：每一个哈萨克斯坦公民参与国家改革过程

每个哈萨克斯坦人都应该清楚地了解正在进行改革的实质和其对我们国家繁荣的重要性。对于改革的成功实施来说，围绕共同目标的社会团结比以往任何时候都更加重要。

"意识现代化"规划得到了广泛支持，为社会现代化进程提供了新动力。

这一倡议不仅要继续实施，还要增添新的内涵和方向。

对青年和家庭提供全面支持应成为国家政策的优先事项之一。

有必要创建一个大型社交平台，用于发表旨在支持青年的各类倡议。

我提议将2019年宣布为"青年"年。

我们必须开始实施农村地区的社会环境现代化。

这将有助于启动一个特殊项目"农村-国家的摇篮"。

通过这个项目，我们将推动农村地区的劳动意识形态。

与童子军运动相比，有必要建立儿童和青年协会"萨尔巴兹"，以加强在学校的军事爱国主义教育。

在"了解自己的土地"这一新倡议的框架内，有必要振兴中小学生到国家各个地区旅游。

今天，在决定人口社会福祉的主要领域提出了前所未有的措施。

所有倡议的财政比重超过1.5万亿坚戈，累积效应更大，这将保障真正提高人民生活水平。

这是最可靠和最有利的投资。

亲爱的哈萨克斯坦同胞们！

人民的福祉和哈萨克斯坦跻身世界前30个发达国家是我们独立国家的长期目标。

我们总能很好的应对时间的挑战。

这主要是由于我们的团结。

有句谚语说道："人民和谐相处的国家很富裕。"

在现阶段，我们面临着艰巨的任务。

对我们来说，如果我们保持同心协力、团结一致，那么就没有达不到的目标。

在每一条国情咨文中，我都特别关注改善人民的社会地位和生活质量。

今天实施的国家计划"7-20-25"，"光明大道"，"光明住宅"的主要目标是改善人民的生活质量。

哈萨克斯坦前方有许多未征服的高峰。

人民的信任提高了我们的斗志，并为我们提供了力量。

这个崇高的目标是最重要的！