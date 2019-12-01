2019年12月哈萨克斯坦信贷规模环比增长1.4%

哈通社/努尔苏丹/1月30日 --据央行公布的数据显示，截至2019年12月底，哈萨克斯坦银行信贷余额为13.8638万亿坚戈，较上月环比增长1.4%。其中，法人贷款余额为7.2025万亿坚戈，环比增长1.2%；自然人贷款余额为6.6613万亿坚戈，环比增长1.6%。

报告期内，坚戈贷款余额为11.5597万亿坚戈，环比增长1.5%。其中，法人坚戈贷款增长0.7%，而自然人坚戈贷款增长2.2%；外币贷款余额为2.3041万亿坚戈，环比增长1.1%。其中，法人外汇贷款增长2.6%，而自然人外汇贷款下降24.5%。坚戈贷款比重较2018年12月的77.1%上升至83.4%。

截至12月底，长期贷款余额为11.8224万亿坚戈，环比增长1.7%；短期贷款余额为2.0415万亿坚戈，环比减少0.1%。中小企业贷款余额为2.1088万亿坚戈，环比增长1.3%，所占比重为15.2%。银行贷款主要流向工业（占比13.6%）、贸易（12.6%）、建筑（4.9%）和运输（3.6%）等领域。

12月份坚戈贷款平均利率水平为法人12.1%（2018年同期为11.7%），自然人16.8%（2018年同期为17.2%）。

【编译：小穆】