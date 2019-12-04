2019年12月哈萨克斯坦存款总额增长4%

哈通社/努尔苏丹/1月29日 -- 据央行消息，截至2019年12月底，我国存款总额为19.0219万亿坚戈，环比增长4.0%。其中，法人存款9.8511万亿坚戈，环比增长4.8%；自然人存款9.1709万亿坚戈，环比增长3.2%。

统计期内，本币存款10.8212万亿坚戈，环比增长4.1%；外币存款8.2007万亿坚戈，环比增长3.9%。存款美元化率为43.1%（2018年12月为48.8%）。

其中，法人本币存款5.4395万亿坚戈，环比增长2.6%；外币存款4.4116万亿坚戈，环比增长7.7%（占法人存款的44.8%）。自然人本币存款5.3817万亿坚戈，环比增长5.8%；外币存款3.7891万亿坚戈，环比减少0.2%（占自然人存款的41.3%）。

2019年12月，定期存款额12.4614万亿坚戈，环比增长2.3%。其中，本币存款为7.1936万亿坚戈，而外币存款为5.2677万亿坚戈。

报告期内，非银行法人坚戈定期存款平均利率为7.4%（2018年12月为7.1%），自然人存款利率为9.0%（2018年同期为10.4%）。

【编译：小穆】