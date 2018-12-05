联合国报告：2019年全球1亿多人口需人道主义援助

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 据联合国新闻处消息，联合国人道协调厅5日发布2019年全球人道主义概况指出，由于人道主义危机持续时间更长，影响人数更多，全球人道主义需求正在不断上升。

2019年，全世界将有42个国家的近1.32亿人需要人道主义援助和保护，联合国与合作伙伴需要219亿美元资金，为其中最为脆弱的9360万人提供食品、住所、医疗和教育等各项基本服务。

人道协调厅指出，2018年，武装冲突、自然灾害、粮食不安全加剧、危机长期持续，以及援助资金不足是造成人道主义需求不断增加的主要原因。

全球由于武装冲突而被迫流离失所的人数已从2014年的5950万上升到2017年的6850万，自然灾害和气候变化每年平均影响3.5亿人口，并导致数百万美元的经济损失，在2015-2017年间，受到粮食危机影响的人数已从8千万窜升至1.24亿。

此外，人道主义危机的持续时间正在不断延长，从2014年的平均5.2年上升到2018年的9.3年。2018年获得资金援助的人道主义危机当中，有近四分之三的危机都已持续了七年以上。长时间、大规模的危机占据了绝大多数的援助资源，2014-2018年间，索马里、南苏丹、苏丹和叙利亚四个国家用去了全球援助资金的55%。

也门"面临最为严重的危机"

2019年，全球人道主义需求依旧巨大，每70个人中就有一人深陷人道主义危机，迫切需要援助和保护。也门、叙利亚、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚和南苏丹仍是援助的重点国家，此外，阿富汗的旱情、政治动荡和难民回归，以及喀麦隆与中非共和国的冲突和暴力升级也同样引人关注。

联合国负责人道救援事务的副秘书长洛科克（Mark Lowcock）今天在日内瓦表示，"2019年，也门依然面临着全球最为严重的人道主义危机"，全国约有2400万人需要援助，占到总人口数的四分之三。洛科克表示，联合国需要40亿美元资金以应对也门的人道主义需求，同时呼吁国际社会为也门政府提供额外援助，以恢复该国经济，"假如无法获得必要的援助，货币大幅贬值及其所造成的一系列问题都将在2019年再度重演。"

2019年全球人道主义资金需求约为219亿美元，其中不包括叙利亚的资金需求。加上叙利亚人道主义应对计划的所需数额之后，援助资金的需求总数约为250亿美元，与今年大致持平。截至今年11月中旬，捐款方提供的资金数额已经达到前所未有的139亿美元，在2017年同期创纪录的捐款数额基础上又增加了大约10%。

洛科克表示，"尽管捐款方不断慷慨解囊，但每年人道主义资金的需求和实际获得数额之间依旧存在缺口。早期行动，以及风险保障和应急资金等创新融资手段能够帮助缩小这一差距。此外，人道主义工作者还将在2019年进一步加强与发展项目的协调合作，应对导致人道主义危机的根本原因，加强社区抵御能力。"

人道主义援助提高效率增强效果

尽管援助人员所面临的安全威胁不断增加，2018年，人道主义工作者依然成功地向41个国家的数千万百姓提供了援助，其中包括每月为800万也门人提供粮食援助，为540万叙利亚人提供物资、医疗援助和保护等。不断加强的数据监测和分析也将进一步提升人道主义援助工作的效率和效果。

洛科克表示："如今，人道主义系统比以往任何时候都更加高效。人道主义工作者能够更好地分辨不同群体的不同需求，并在灾难发生时更快地做出回应。人道主义应对计划正变得更加包容、完整、创新且有重点。"

全球人道主义概况由联合国人道事务协调厅发布，按照人道主义需求的轻重缓急，提供详细的应对计划和费用估算。