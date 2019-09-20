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    13:18, 20 9月 2019 | GMT +6

    经合组织下调2019-2020年全球经济增速预期

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    哈通社/努尔-苏丹/9月20日 -- 经合组织（OECD）19日发布报告，将2019年全球经济增速预期由此前的3.2%大幅下调至2.9%，将2020年增速由3.4%下调至3%。

    OECD在报告中指出，发达经济体和发展中经济体增速持续放缓；在不确定性增大、贸易增长乏力和工业生产快速下滑背景下，投资呈现减少趋势；消费支出暂时维持不变，但受到就业增长缓慢影响较大。

    OECD预测，2019-2020年，G20国家经济增速分别为3.1%（此前预测为3.4%）和3.2%（前为3.6%）；欧元区增速分别为1.1%（前为1.2%）和1.0%（前为1.4%）；除土耳其外，新兴经济体经济增速普遍予以下调。

    从国别来看，预计美国2019年增长2.4%（前为2.8%），2020年增长2.0%（前为2.3%）；中国2019年增长6.1%（前为6.2%），2020年为5.7%（前为6%）；印度2019年增长5.9%（前为7.2%），2020年为6.3%（前为7.4%）；俄罗斯2019年增长0.9%（前为1.4%），2020年为1.6%（前为2.1%）。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    经济 经合组织 黄金储备
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