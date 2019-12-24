2019年托卡耶夫总统与24个国家元首举行了会晤

哈通社/努尔苏丹/12月24日 —— 总统新闻秘书别热克·瓦里24日在总统府召开的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年共举行了近100场国际会谈。

总统新闻秘书表示，为保障国际和区域安全，以及进一步加强相互合作关系，托卡耶夫总统今年同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、中国国家主席习近平、美国总统唐纳德·特朗普、德国总理安格拉•默克尔，以及亚美尼亚、白俄罗斯、保加利亚、格鲁吉亚、伊朗、约旦、卡塔尔、卢森堡、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、摩尔多瓦、韩国、乌兹别克斯坦、波兰、新加坡、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、芬兰和瑞士等24个国家元首举行了会晤。

除此之外，总统还同外国大使、外国企业家和国际组织代表，其中包括联合国秘书长安东尼·古特雷斯和欧洲理事会主席唐纳德•图斯克在内的多个国际政治人物举行了近100场会谈。

据他介绍，就任总统以来，托卡耶夫总统接受了23名外国驻哈新任大使递交的国书，并任命30名我国驻外新任大使。上个月底，总统还同位于首都的70个国家驻哈大使和30个国际组织代表处领导举行了会晤。

【编译：小穆】