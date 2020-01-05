国际移民组织：2019年有3300多名移民死亡

哈通社/努尔苏丹/1月5日 —— 据联合国新闻处消息，国际移民组织日前表示，2019年，有11万669名移民和难民通过地中海进入欧洲，这是通过三条地中海移徙路线进入欧洲的人数连续第六年超过10万。这一数字比2018年下降了约5％，当年有11万6273人穿越地中海进行移徙。

自移民组织2014年初启动“失踪移民项目”以来，该项目已记录3万4532人死亡，其中2019年有3368人死亡，地中海三条主要移徙路线上记录的死亡人数为1283人，约占2018年同期确认的2299例死亡事件的44％。自2014年以来，至少1万9164名移民在地中海丧生。除了地中海以外，美墨边境、北非和撒哈拉沙漠也是移民死亡的高发地区。

在地中海三条路线中，从北非到意大利的中部路线是最致命的旅程。研究人员估计，2019年，33名试图穿越地中海的移民中就有一人会葬身大海。虽然2019年的死亡数字比前一年减少了近一半，这些数字并未包括不断增加但未经确认的沉船事件。比如， 2019年，几艘船在地中海下落不明，导致至少413人在海上丧生，但这些死亡事件可能永远无法得到证实。

移民组织表示，2019年，移民死亡人数在其他多个地区有所增加，包括欧洲、东南亚和中东。死亡人数增加最多的是美洲，787人被确认死亡，比2018年增加了近33％，其中约60%发生在美墨边境地区，这是自2014年以来移民组织记录的边境死亡人数最高的一年。