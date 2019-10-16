标普上调2019年哈经济增长预期至4%

哈通社/阿拉木图/10月16日 -- 国际评级机构标普首席分析师马克格罗在阿拉木图举行的年会上表示，哈萨克斯坦经济增长好于预期，标普已将2019年预期上调至4%，与哈国政府官方预测一致，同时将2020年预期上调至3.8%。

标普认为，受中美贸易、科技关系持续紧张及政策不确定性影响，投资者信心承压，投资减少。尽管如此，今年哈国经济增长稳定，三季度有所加快。在OPEC+原油限产及卡沙甘油田大修的背景下，哈国实际GDP增长4.1%，同2017年和2018年上半年保持一致。

标普指出，全球经济下滑背景下，促使哈萨克斯坦经济稳定增长的因素一是哈萨克斯坦经济不同于亚太地区，对国际贸易和产业链依存度较低；二是财政刺激政策支持。原材料价格下跌虽对哈萨克斯坦经济造成影响，但限产可对原油价格形成支撑。哈萨克斯坦央行将基准利率提高至9.25%，与全球普遍宽松政策形成强烈对比，哈国已成为利率水平最高的发展中国家之一。

标普预测，由于外部需求下降，2020年哈国经济将有所放缓，预计增长率为3.8%，未来中期实际GDP增速将低于4%。主要不利因素包括银行业问题、经济多元化受限以及缺乏快速增长的私营经济。标普认为，全球贸易紧张和贸易流动受阻将减少投资，导致包括哈萨克斯坦在内的发展中国家资金流恶化。

【编辑：木合塔尔·木拉提】