2019总统大选：外国观察员认证将于6月3日截止

哈通社/努尔-苏丹/4月12日 - 哈萨克斯坦中央选举委员会12日举行会议，宣布预定于2019年6月9日举行的哈萨克斯坦非例行总统选举的外国观察团及媒体记者代表认证工作，将于6月3日截止。

根据在此次会议上介绍《2019年6月9日哈萨克斯坦非例行总统选举期间对其他国家、国际组织观察员、外国媒体记者代表的工作组织安排》决定草案的哈萨克斯坦中央选举委员会成员扎乌列什•巴依莫勒迪娜的说法，去年《选举法》当中新加入了关于翻译人员有权陪同外国和国际组织观察员的内容。



她还表示，外国观察员可通过哈萨克外交部向中选委提交认证申请，获得通过后即可对总统选举进行监督。



据中选委成员介绍，非例行总统选举的准备和举办程序相关计划已于4月10日获得批准。



"根据计划，观察员认证工作将在选举前5天，即6月3日截止。" 巴依莫勒迪娜说。



《2019年6月9日哈萨克斯坦非例行总统选举期间对其他国家、国际组织观察员、外国媒体记者代表的工作组织安排》决定草案在此次会议上获得了中选委成员的一致通过。



【编译：木合塔尔·木拉提】