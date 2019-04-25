欧亚开发银行预测2019年哈萨克斯坦GDP增速为3.3%

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 -- 据国际文传电讯社报道，欧亚开发银行发布宏观经济报告，预测2019年哈萨克斯坦经济增速为3.3%，中期经济增速为3.5%，高于去年12月该行预测3.3%的水平。

欧亚开发银行经济分析部总经理库兹涅佐夫表示，2018年支撑哈萨克斯坦经济增长的主要因素是石油产量增加，以及有利的国际能源市场行情。随着信贷积极性复苏以及消费投资需求扩大，欧亚开发银行对哈经济增长预期作出调整：受石油产量下降和主要油田大修等因素影响，2019年哈萨克斯坦经济增速将放缓至3.3%，2020年、2021年增长预期分别为3.4%和3.5%。

报告同时指出，2018年，哈萨克斯坦合并预算自2015年以来首次实现盈余，财政状况改善的主要原因是财政收入在有利外部市场条件和经济增长背景下有所增长，用于改善银行体系的政府支出则有所减少。在可预见的未来，哈萨克斯坦财政政策将能够确保完成国家发展规划文件框架下的相关措施。

库表示，2018年，坚戈对美元和欧元汇率走低，这符合发展中经济体本币汇率在美联储加息和全球经济政治风险上升背景下普遍走弱的总趋势。预计2019年哈通胀率为4.3%，未来通胀率将维持在哈央行确定的通胀目标区间，到2021年有望接近4%的目标区间下限。通过维持银行间市场中间利率水平（约为7.5-8％），有助于进一步抑制通胀。