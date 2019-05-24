2019年IMSA大师赛：哈萨克斯坦小将战胜世界顶级选手

哈通社/努尔-苏丹/5月24日 -- 据哈通社体育网报道，2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛（2019 IMSA World Masters Championship）中国衡水站比赛5月18日落下帷幕。

经过11轮激烈的比赛，本届大赛年龄最小的哈萨克斯坦棋手詹萨娅·阿布杜马力克最终获得了女子组快棋和超快棋项目的第7名。

值得一提的是，这是哈萨克斯坦选手首次受邀参加象棋国际A类赛事。此外，年仅19岁的詹萨娅·阿布杜马力克是唯一拥有ELO等级的哈萨克斯坦棋手。

阿布杜马力克在赛后接受采访时说："本次比赛中，我遇到了世界级顶级选手。快棋比赛中，我战胜了2017-18年世界冠军谭中怡、特级大师娜娜·扎格尼泽和特级大师伊琳娜·克鲁什等名将。而在超快棋比赛中，我以2:0的比分先后战胜了前世界冠军玛丽亚·穆兹丘克和特级大师科内鲁·胡姆比。"

哈萨克斯坦象棋联合会执行董事伊丽娜·格丽谢恩科说："虽然，詹萨娅最终获得了第7名。但是，她在比赛中发挥的非常出色。除了战胜一些顶级高手，还战平了中国特级大师雷挺婕、世界冠军安娜·乌什尼娜和亚历山德拉·科斯坚纽克等名将。我认为，与这些高手较量，詹萨娅将积累丰富的经验。"

据悉，2019国际智力运动联盟世界大师锦标赛5月13-18日在中国衡水举行。来自全球36个国家和地区的170名世界排名前列的大师级选手参加了本届大赛。

【编译：小穆】