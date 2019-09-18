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    11:51, 18 9月 2019 | GMT +6

    2019 PATA亚太地区旅游交易会在首都开幕

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    哈通社/努尔-苏丹/9月18日 – 2019 PATA亚太地区旅游交易会（PATA Travel Mart 2019）18日在努尔苏丹开幕。这一涵盖亚洲太平洋地区60多个国家和地区的旅游交易展览会是首次在哈萨克斯坦举行。

    哈萨克旅游国有公司活动组织部门负责人丹尼尔·赛尔江吾勒表示，此次活动将极大地提振哈萨克斯坦的旅游业发展。

    据其介绍，此次为期3天的旅游交易展览期间，将举办两个论坛和青年研讨会。

    PATA旅游交易会自1978年开始举办，固定于每年9月举行，它是亚太旅游协会（PATA）的旗舰活动，是亚太地区最具专业水准的旅行签约与交流展。

    丹尼尔·赛尔江吾勒表示称，哈萨克斯坦是独联体国家中首个获得该活动举办资格的国家。

    活动吸引了来自60多个国家的1000多名代表出席，其中包括来自52个国家的250多家旅游企业，以及哈萨克斯坦本土100多家旅游企业。

    丹尼尔·赛尔江吾勒指出，亚洲太平洋地区拥有20亿人口的庞大市场，且旅游业每年的增幅高达10%，与之相对的欧洲地区旅游业市场年增长率为6%。

    «因此，这一活动将为我国参展旅游企业带来巨大的商机。»他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    旅游 黄金储备 首都 努尔苏丹
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