2019年YouTube上播放量最多的哈萨克斯坦MV和影片排行榜公布

哈通社/努尔苏丹/12月6日 -- 全球最大的视频网站YouTube日前公布了2019年度该网站全球和各地区视频热度及播放量排行榜。

2019年哈萨克斯坦播放量最高的音乐MV桂冠，被音乐组合RaiM & Artur摘得。

该组合的歌曲《Сәукеле》的MV在综合排名中位居第一位。

播放量排名前十位的哈萨克斯坦音乐MV排名如下：

RaiM & Artur - Сәукеле

Raim & Artur & Adil - Симпа (OFFICIAL VIDEO)

Артур Пирожков - Зацепила (2019)

Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

Мейрамбек Бесбаев & Ернар Айдар - Мен сені ұмытпаймын

Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьерасы 2019)

RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

Айқын Төлепберген, Жеті, De lacure - Жүрегім ақ

Нұржан Керменбаев - Айналайын

Ерке Есмахан - 1001 күн

在YouTube平台2019年哈萨克斯坦用户播放最多的影片前十排行当中，国产电影占据了多数。

其中包括了《大草原的喜剧》、《哈萨克式生意在非洲》、《亲家们》以及《我女友的哥哥们》等。

2019年哈萨克斯坦用户播放量最多的10部影片：

电影《大草原的喜剧》（ҰЛЫ ДАЛА КОМЕДИЯСЫ | ТӨРЕҒАЛИ ТӨРЕӘЛІ ）

动画《小玛莎与大黑熊：欢呼！假期即将来临！》（Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы! ）

电影《哈萨克式生意在非洲》（БИЗНЕС ПО - КАЗАХСКИ В АФРИКЕ ）

舞台剧：现代学生（Алдараспан - Заманауи оқушы ）

《做个人吧！》（КАЙРАТ БОЛМА! АДАМ БОЛ | «КАЙРАТ» бірінші серия ）

电影《亲家们》2018（«Құдалар» фильмі 2018 г. Официально! ）

电影《女人不是墙》（Жена - не стена ）

电影《同学们》（КЛАССТАСТАР / ОДНОКЛАССНИКИ ）

电影《我女友的哥哥们2：再见宝贝》（Брат или Брак 2 - ГУДБАЙ, МОЙ БАЙ! ）

【编译：木合塔尔·木拉提】