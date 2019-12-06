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    12:22, 06 12月 2019 | GMT +6

    2019年YouTube上播放量最多的哈萨克斯坦MV和影片排行榜公布

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    哈通社/努尔苏丹/12月6日 -- 全球最大的视频网站YouTube日前公布了2019年度该网站全球和各地区视频热度及播放量排行榜。

    2019年哈萨克斯坦播放量最高的音乐MV桂冠，被音乐组合RaiM & Artur摘得。

    该组合的歌曲《Сәукеле》的MV在综合排名中位居第一位。

    播放量排名前十位的哈萨克斯坦音乐MV排名如下：

    RaiM & Artur - Сәукеле

    Raim & Artur & Adil - Симпа (OFFICIAL VIDEO)

    Артур Пирожков - Зацепила (2019)

    Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

    Мейрамбек Бесбаев & Ернар Айдар - Мен сені ұмытпаймын

    Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьерасы 2019)

    RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

    Айқын Төлепберген, Жеті, De lacure - Жүрегім ақ

    Нұржан Керменбаев - Айналайын

    Ерке Есмахан - 1001 күн

    在YouTube平台2019年哈萨克斯坦用户播放最多的影片前十排行当中，国产电影占据了多数。

    其中包括了《大草原的喜剧》、《哈萨克式生意在非洲》、《亲家们》以及《我女友的哥哥们》等。

    2019年哈萨克斯坦用户播放量最多的10部影片：

    电影《大草原的喜剧》（ҰЛЫ ДАЛА КОМЕДИЯСЫ | ТӨРЕҒАЛИ ТӨРЕӘЛІ ）

    动画《小玛莎与大黑熊：欢呼！假期即将来临！》（Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы! ）

    电影《哈萨克式生意在非洲》（БИЗНЕС ПО - КАЗАХСКИ В АФРИКЕ ）

    舞台剧：现代学生（Алдараспан - Заманауи оқушы ）

    《做个人吧！》（КАЙРАТ БОЛМА! АДАМ БОЛ | «КАЙРАТ» бірінші серия ）

    电影《亲家们》2018（«Құдалар» фильмі 2018 г. Официально! ）

    电影《女人不是墙》（Жена - не стена ）

    电影《同学们》（КЛАССТАСТАР / ОДНОКЛАССНИКИ ）

    电影《我女友的哥哥们2：再见宝贝》（Брат или Брак 2 - ГУДБАЙ, МОЙ БАЙ! ）

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
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