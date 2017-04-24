阿斯塔纳或将主办2019年塞扶国际杯创业大赛

哈通社阿拉木图 - 由著名的国际性非营利组织赛扶（Enactus ）-国际大学生企业家联盟组织的赛扶-哈萨克斯坦杯赛事，4月28日将在阿拉木图市举行。

今年的赛事吸引了来自哈萨克斯坦各地的50多支大学生参赛队，将在赛事中介绍超过90多项创业项目。



据了解，总部位于美国的赛扶主要是通过课外实践，建立学生、学术界与商业界领袖的国际教育学习网络。该组织的创立目标，是以某个行业商业改良或者开发新项目的模式来帮助社会上的某个群体提高生活质量，促进商业运营规范化，同时使学生在做立项、进展项目的过程中能够对于商业和经济有更深入的了解。



在去年的塞扶哈萨克斯坦杯赛事上，获得冠军的创业项目获得了总额100万坚戈的奖金，第二名和第三名则分获30万和20万奖金，用于支持项目的发展。



今年大赛冠军项目的奖金被提高至250万坚戈。



该奖金将由最优秀的两个项目分享，其中第一名获得150万坚戈，第二名获得100万坚戈。



此外，赛事优胜者们将获得参加今年9月26-28日，在英国首都伦敦举行的塞扶国际杯赛的参赛"入场券"。



据哈萨克斯坦Raimbek Group公司总裁拉伊穆别克•巴塔洛夫透露，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市正在竞选成为2019年塞扶国际杯大赛的主办城市。



若竞选成功，届时，来自世界各地的6000多名大学生创业者，将有可能在阿斯塔纳世博园园区中展开竞争。



【编译：木合塔尔·木拉提】