乌兹别克斯坦官员将于2019年起担任上合组织秘书长职务

哈通社/北京/12月19日 -- 据哈通社驻华记者报道，即将结束上海合作组织秘书长职务的拉希德·阿利莫夫19日就为期三年的任期工作进行了总结。

"近三年里，上海合作组织举行了一系列重要的事件。其中包括印度和巴基斯坦成为了组织正式成员，上海精神得到更多的体现，上合组织作为新型的国际组织得到了新发展动力，'上合组织八国'结构为多个新倡议的制定创造了机遇。各国加强了在安全领域以及经贸、文化、体育、科教等领域的合作。"阿利莫夫说。

上合组织秘书长指出，上合组织作为全球多极化进程积极参与者，其影响力得到了有效增长。建立全球及地区安全与合作构架过程中，上合组织将起到重要作用。

阿利莫夫说："上合组织的目标对于全球上百万人来说非常亲近。三年来，我为了落实各国元首旨在为上合组织发展的项目，承担了重大的责任。在达成这些目标的过程中得到了上千位上合组织秘书处同事们的大力支持。"

据悉，上海合作组织秘书长、塔吉克斯坦官员拉希德·阿利莫夫的任期将于2018年12月31日结束。2019年1月1日至2021年年底，上合组织秘书长职务将由乌兹别克斯坦官员弗拉基米尔·诺罗夫担任。

【编译：冰山】