古特雷斯2019新年致辞：面对危机 世界“有理由抱有希望”

哈通社/阿斯塔纳/12月30日 -- 据联合国新闻消息，联合国秘书长古特雷斯今天为即将到来的新年发表致辞指出，过去一年全球面临的"红色警报"危险将在2019年"持续存在"。他指出，对许多人来说，这些都是"焦虑的时刻，我们的世界正在经历充满压力的试炼"。

古特雷斯重申了他在2018年期间为气候变化发出的号召，称它发展地仍然"比我们的行动更快"，同时，不断深化的地缘政治分歧使得冲突更加难以解决。

古特雷斯说，空前多的人正在寻求安全和保护，不平等正在增长，"人们正在质疑这个少数人拥有着与一半人类等量财富的世界"。

此外，他表示，不容忍现象正在增加，而信任正在减少。

"有理由抱有希望"

但是，古特雷斯说，"也有理由抱有希望"，特别是在也门，历史性的谈判至少为和平创造了机会。

古特雷斯还指出，埃塞俄比亚和厄立特里亚9月在利雅得签署协议也是让人们可以保持乐观的原因，该协议缓解了双方长期的紧张局势，并使整个地区的前景得到改善。

同样，他指出了南苏丹交战各方之间达成的"振兴和平协议"，旨在重振和平的机会， 南苏丹"在过去的四个月中取得了比前四年更多的进展"。

联合国还能够将各国代表聚集在波兰的卡托维兹，商定实施"巴黎气候协定"的工作细则。

古特雷斯说："现在我们需要加强雄心，战胜这种生存威胁。 现在是抓住我们最后一次机会的时候了...阻止不受控制和急剧恶化的气候变化。"

最近几周，联合国还监督了有关移民和难民的具有里程碑意义的全球协议的通过，"这将有助于拯救生命并克服破坏性的谜团。"

世界各地的人们正在调动资源实现可持续发展目标，他将其称为"我们在一个健康的地球上实现和平、正义和繁荣的全球蓝图"。

古特雷斯强调，"当国际进行有效合作时，世界将取胜"。他坚持认为，2019年，联合国"将继续将人们聚集在一起，建立桥梁，并为解决方案创造空间"，同时推动变革。

古特雷斯总结说："新年伊始，让我们下定决心共同面对威胁，捍卫人类尊严，共同建设一个更美好的未来。祝世界在2019年和平、繁荣、健康。"