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    13:59, 03 一月 2019 | GMT +6

    2019年起国内教育奖学金分配将实施新制度

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    哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 高等教育机构提高学术和管理独立性框架下，国家教育奖学金将于2019年起按教育计划进行分配。此外，教育系统还引进了旨在培养人才的新分组制度。

    据教育和科学部透露，由于引进新分组制度，各高等教育机构将展示人才培训方向，而不是专业名单。对此，各大学府正着手制定独立教育计划。

    消息称，国家教育奖学金将依照教育计划组别进行分配。例如，"数学教师培训"组专业包括"数学"以及"数学-物理"、"数学-信息学"等附加专业。"信息学"组中包括"信息技术"等专业。也就是说，考生获得奖学金的情况下，将根据该学府教育计划进行注册登记，并在办理入学手续过程中选择专业。

    此外，2019年全国统一高考将不会有任何改动，高考课程包括3门必选课（哈萨克斯坦历史、数学基础、语言基础）和2门自选课。

    2019年起，全国统一高考将每年举行4次，分别在1月、3月、6月和8月。考生只有参与于6月举行的全国统一高考才能有资格获得国家教育奖学金，而申请自费就读的考生仅需参与1月、3月以及8月举行的任何一次考高并达到最低录取分数线即可。

    【编译：冰山】

    标签:
    教育 教育部 科学 黄金储备
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