古特雷斯：2019年联合国应在气候行动、可持续发展和新技术领域加快努力

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯当地时间16日在联大发表讲话时表示，应对气候变化、推进可持续发展和新技术应用将是2019年联合国的关键行动领域。

古特雷斯表示，尽管当前全球面临诸多严峻挑战，但联合国仍然在许多关键问题上取得了进展，产生了重要的积极影响。

在和平与安全领域，联合国始终支持通过外交和政治手段解决冲突，让许多地区的僵局出现了转机：

*也门在联合国斡旋下签署停火协议，为结束全球最为严重的人道主义危机带来希望；

*朝鲜半岛就和平与无核化问题开展对话；

*南苏丹签署和平协议；

*埃塞俄比亚与厄立特里亚达成历史性的和平协议；

*利比里亚特派团顺利完成任务，正式撤出；

*希腊与前南马其顿的国名纠纷问题取得重大进展；

*亚美尼亚和中亚地区实现民主权力交接；

*联合国支持的国际法庭判决两名柬埔寨前红色高棉领导人犯有危害人类、灭绝种族和战争罪；

*马达加斯加、马里、马尔代夫和利比里亚等国在联合国支持下成功举行重要选举；

*刚果民主共和国的选举有望在和平环境中结束。

其他关键领域的重要成果也有很多：

*卡托维兹气候变化会议通过《巴黎协定》实施细则；

*《移民问题全球契约》和《难民问题全球契约》获得通过；

*已有102个国家自愿报告2030年可持续发展目标的执行情况，另有51个国家将在今年完成报告；

*全球捐赠创纪录的150亿美元资金，为近1亿百姓提供人道主义援助。

古特雷斯表示，今年，联合国必须在应对气候变化、推进可持续发展目标，以及应用新技术三个方面加快努力。

气候变化



古特雷斯强调，气候变化是"全球当今和未来所面临的最为严峻的挑战"，在下一个十年内，世界必须实现前所未有的经济转变，将平均气温升幅控制在2摄氏度以内，并向1.5摄氏度的方向努力。到2020年，根据《巴黎协定》，各成员国应评估自身在气候行动中所取得的进展，并提交新的气候目标。到2050年，人类需要实现全球零排放。

古特雷斯表示，他将于今年9月23日召开气候峰会，动员政治领导人、企业以及民间社会共同行动起来，节能减排，打造清洁绿色的未来。

可持续发展目标

古特雷斯表示，自2030年可持续发展议程通过以来，首场由联大主持的可持续发展问题高级别政治论坛（HLPF）将在今年举行，鼓励各国加大投资，采取有效措施减少贫困和不平等，实现强劲和包容性的经济增长，同时保护生态环境。

古特雷斯号召国际社会"尽最大的努力，让2019年9月成为遏制气候变化，实现可持续发展目标，促进公平全球化的决定性时刻"。

新技术应用

古特雷斯表示，在积极应用前沿科技的同时，国际社会也必须应对新技术对劳动力市场带来的冲击，防止人工智能被用于制造武器，并预防网络犯罪。由他所任命的"数字合作高级别小组"将在今年下半年就减少数字不平等、数字能力建设，以及确保新技术促进人类福祉提交一系列建议。

古特雷斯表示，和平、公正、尊严、包容和团结是《联合国宪章》中所强调的普世价值观，正是这些人类所共同珍视的品质将全世界紧紧地连在一起。面对日渐抬头的仇恨言论、不容忍和仇外心理，各国必须行动起来，应对引发上述情绪的根本原因，在社会融合、教育、新技术和社会保障等领域加大投资，不让任何一个人掉队。