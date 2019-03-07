经合组织下调2019年全球经济增长预期

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 经合组织发布《世界经济中期展望报告》，将2019年全球经济增长预期从此前的3.5%下调至3.3%。下调增长预期的原因是主要风险依然存在，以及欧洲经济增长显著减弱。《报告》同时预测，2020年全球经济增长率为3.4%，低于此前预测的3.5%。《报告》还预测，2019年G20国家GDP增长3.5%，2020年为3.7%。

经合组织呼吁世界各国共同努力降低风险。经合组织在《报告》中称，世界贸易增长放缓和高不确定性总体上将对世界经济产生负面影响。欧洲的不确定性主要在于英国脱欧，如果双方不能达成新的协议，英国脱欧对欧洲经济的影响将远远超出预期。

经合组织认为，发达国家央行在货币政策方面的决策越来越依赖于宏观经济数据。如果宏观经济数据是正面的，则可能进一步提高利率。发展中国家仍将优先保持刺激性的货币信贷政策。

《报告》将2019年欧元区经济增速预测下调0.8个百分点至1%，2020年预计为1.2%。德国经济增速可能减半，从2018年的1.4%降至2019年的0.7%，2020年有望增长1%。2019年、2020年法国经济增长率均为1.3%。2019年意大利经济将萎缩0.2%，2020年仅增长0.5％。2019年英国经济增长从此前预测的1.4%降至0.8％，2020年增长0.9％。

《报告》将2019年美国经济增长预期从2.7%调减至2.6%，2020年为2.2%。预计2019年中国经济增长6.2%，2020年为6%。印度仍将是20国集团经济增长领跑者，预计其经济增速将从去年的7％增至2019年的7.2％，2020年达到7.3％，但均低于此前预期。南非是经合组织唯一上调增长预期的国家，预计2019年经济增长率为1.7%，2020年为2%。由于提高消费税，对日本经济的增长预期有所恶化，预计2019年经济增长率为0.8％，2020年为0.7％。