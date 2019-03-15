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2019国际象棋世界团体锦标赛在阿斯塔纳收官
哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -首次在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的2019国际象棋世界团体锦标赛，于14日结束了全部九轮的争夺。
本次大赛共有来自十个国家的女子团队参赛。哈萨克斯坦女队在本次大赛上获得团体第五名。
代表哈萨克斯坦出战的女子组选手包括：詹萨亚•阿布德玛力克、迪娜拉•萨杜瓦哈索娃、比比萨拉•阿萨乌巴耶娃、古丽斯汗•纳赫巴耶娃和古丽米拉•达吾列托娃。
经过九轮争夺后，十支队伍的最终排名如下（女子组）：
第一名 - 中国
第二名 - 俄罗斯
第三名 - 格鲁吉亚
第四名 - 乌克兰
第五名 - 哈萨克斯坦
第六名 - 印度
第七名 - 美国
第八名 - 亚美尼亚
第九名 - 匈牙利
第十名 - 埃及
代表哈萨克斯坦出战的男子组成员包括：雷纳特•朱马巴耶夫、阿努瓦尔•叶司马哈穆别托夫、穆尔塔司•卡吉哈利耶夫、丹尼斯•马汗耶夫和彼得•康斯坦科。
哈萨克斯坦男子组最终获得团体第八名。
男子组最终排名如下：
第一名 - 俄罗斯
第二名 - 英国
第三名 - 中国
第四名 - 印度
第五名 - 美国
第六名 - 伊朗
第七名 - 阿塞拜疆
第八名 - 哈萨克斯坦
第九名 - 瑞典
此次大赛于3月4日在阿斯塔纳开赛。
世界国际象棋团体锦标赛（英语：World Team Chess Championship）每两年举行一次，与国际象棋奥林匹克同为世界最高水平的国际象棋团体赛事。
比赛创办于1985年，最初为每四年举办一次，2011年起改为每两年举办一次。2007年起，划分出独立的女子比赛。
【编译：木合塔尔·木拉提】