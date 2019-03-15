2019国际象棋世界团体锦标赛在阿斯塔纳收官

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -首次在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的2019国际象棋世界团体锦标赛，于14日结束了全部九轮的争夺。

本次大赛共有来自十个国家的女子团队参赛。哈萨克斯坦女队在本次大赛上获得团体第五名。



代表哈萨克斯坦出战的女子组选手包括：詹萨亚•阿布德玛力克、迪娜拉•萨杜瓦哈索娃、比比萨拉•阿萨乌巴耶娃、古丽斯汗•纳赫巴耶娃和古丽米拉•达吾列托娃。



经过九轮争夺后，十支队伍的最终排名如下（女子组）：



第一名 - 中国

第二名 - 俄罗斯

第三名 - 格鲁吉亚

第四名 - 乌克兰

第五名 - 哈萨克斯坦

第六名 - 印度

第七名 - 美国

第八名 - 亚美尼亚

第九名 - 匈牙利

第十名 - 埃及



代表哈萨克斯坦出战的男子组成员包括：雷纳特•朱马巴耶夫、阿努瓦尔•叶司马哈穆别托夫、穆尔塔司•卡吉哈利耶夫、丹尼斯•马汗耶夫和彼得•康斯坦科。



哈萨克斯坦男子组最终获得团体第八名。



男子组最终排名如下：



第一名 - 俄罗斯

第二名 - 英国

第三名 - 中国

第四名 - 印度

第五名 - 美国

第六名 - 伊朗

第七名 - 阿塞拜疆

第八名 - 哈萨克斯坦

第九名 - 瑞典



此次大赛于3月4日在阿斯塔纳开赛。



世界国际象棋团体锦标赛（英语：World Team Chess Championship）每两年举行一次，与国际象棋奥林匹克同为世界最高水平的国际象棋团体赛事。



比赛创办于1985年，最初为每四年举办一次，2011年起改为每两年举办一次。2007年起，划分出独立的女子比赛。



【编译：木合塔尔·木拉提】