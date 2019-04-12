“美墨边境哭泣的小女孩”获2019荷赛奖年度图片奖

哈通社/努尔-苏丹/4月12日-- 据"中央社"报道，此前，一张小女孩因母亲被美国边境官员拘留无助哭泣着的照片在网络走红。当地时间4月11日，该照片获得极富声望的世界新闻摄影奖--荷赛奖。

据报道，该将评审表示，该照片由资深记者摩尔（John Moore）拍摄，画面反映了一对母女在穿越美墨边境线时的情况，呈现出"另一种心理层面上的暴力。"



这张幼儿啼哭的照片在全球可见，并引发民众对美国让数千移民与子女分离的政策表达不满。



报道称，2018年6月12日，摩尔在美墨边境的奥格兰德谷拍摄到了这张照片，当时美国边境巡逻员在夜晚发现了一群试图穿越边境的人，照片中的母女也在其中。



摩尔说："我可以从他们的脸上、眼里看见恐惧。"



当边境官员记录这些人的名字时，摩尔说他发现了这对母女，当母亲放下女儿接受搜查时，幼小的女儿开始大哭。



摩尔说："我跪下来，在那短暂的一刻稍纵即逝前，拍下少少的几张照片。"



美国海关与边境保护局的官员表示，照片里的母女并非那些被迫分离的移民之一，但民众的怒吼"让美国总统特朗普于2018年6月取消了这项政策"。